頭條戲場 - 《阿凡達3》視效天花板 | 頭條戲場

原本中文片名叫《阿凡達：火與燼》，就大埔宏福苑世紀火災而改名《阿凡達3》兼延期上畫。該片延續占士金馬倫（James Cameron）極致視覺效果與浩瀚大場面，技術再次封神而非革命；惟劇本情節像模組，無法複製首集那種歎為觀止的驚艷。



（上映日期︰1月8日） 撰文︰華朗



從技術層面上看，第3集是系列中完成度極高的一部：納威族（Na'vi）人的肌理、眼神、表情細膩，具說服力；火山、熔岩、煙塵；空戰、水戰疊加的複合戰場，視覺密度達飽和狀態。角色人物方面，納威族首領Jake Sully的忐忑、戰士Neytiri面對喪子之痛的揪心、Lo'ak內疚害死阿哥、 Kiri的無助、曼關族（Mangkwan Clan）精神領袖Varang的瘋狂，都能透過表情捕捉，放大至具體的情緒波動。



第4、5集待定



本集賣點之一，是把潘朵拉星球的生態與族群從「水之道」的海洋文明，擴展到「火與燼」的極端地貌，新加入風商族（Wind Traders）、曼關族（Mangkwan Clan）部族。另外，充滿生命力之異森林、火山熔岩地帶等不毛之地，讓「四元素」結構有套清晰脈絡。如果說首集顛覆觀影想像，第2集在水底表演捕捉上作出突破，第3集就變成了應有的高標準。



本片片長195分鐘，3小時多，看得有點疲累的原因，是故事圍繞在角色人物被追殺、逃亡，被抓後再被營救、反擊的循環上。另外新族群像是戲份其次，「風商族」有潛力卻快速退場，描述「曼關族」的篇幅仍未能讓觀眾活在他們的文化裏，反而有一種為了續作第4、5集而鋪陳之感。



頭條戲場



上校Quaritch、蜘蛛仔的父子糾葛有個了斷。

Lo'ak（左）對害死阿哥而自責。

Jake Sully與太太Neytiri呢集成日嗌交。

今集會披露Kiri身世之謎，佢能力大爆發超癲！

納威族戰士Neytiri大發雌威！