頭條戲場 - 《紐倫堡大審判》 金像影帝大對決 | 頭條戲場

《紐倫堡大審判》並非重拍1961年《劫後昇平》，而是改編自美國記者Jack El-Hai紀實文學《納粹和他們的精神醫師》，兩大金像影帝羅素高爾（Russell Crowe）、雷米馬利克（Rami Malek）分飾納粹黨二號人物與美軍精神科醫生；強烈建議兩齣戲都要睇，作個比較。（上映日期︰12月25日） 撰文︰華朗



「紐倫堡審判」是世上首次以國際法庭的訴訟形式，追究個人的戰爭罪行，第一次定義「反人類罪」，逼使納粹領袖以個人身份受審，令犯下惡行的人不能再以「服從命令」為由逃避罪責。審訊期間，納粹在集中營的暴行曝光，同時創造了「種族滅絕」一詞。



制度與個人之惡



《紐倫堡大審判》的主線是醫生與戰犯的一連串會談，兩者之間的心理攻防戰。美軍精神科醫生Douglas Kelley如何在戰後紐倫堡監獄，對納粹第二把交椅Hermann Göring作心理評估，判斷他是否適合出庭受審。Russell Crowe把Göring塑造成一個既粗魯又迷人的權力玩家——他在囚室裏依然談笑風生，利用幽默、自嘲、理性辯論去重寫歷史角色，把自己包裝為「愛國者」；以人格魅力玩弄或說服旁人（觀眾），呈現「魔鬼也是人」的恐怖。​反之《劫後昇平》全被法庭戲佔據，它不是說納粹之惡，不是歸咎於幾名瘋狂元首，而是在一個合法化的邪惡體制裏，瞄準那些受過高等教育、懂法律與倫理，卻選擇順從體制的專業人士︰包括法官、學者、官僚，他們到底各自要負幾多責任？拋出一個問題︰「只是執行當時的法律。」是否足以洗脫罪責？​



《紐倫堡大審判》所描述的「惡」，展現在最能說故事的人身上，Rami Malek飾演精神科醫生，功能就像定海神針，提醒人們冷靜思考——因為只要你稍一鬆懈，就會被邪惡之人那套自圓其說的歷史敘事拉走，錯晒重點。



頭條戲場



Rami Malek演技出色，內心掙扎又不失專業冷靜。

Michael Shannon演律師Robert H. Jackson。

兩大影帝在片中對決！

Rami Malek（右）扮演美軍精神科醫生。

該人物口才出眾，充滿魅力。