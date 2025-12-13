頭條戲場 - 《交換禮物》癌症是一份厚禮 | 頭條戲場

曾寶儀接連經歷親朋好友罹癌，她不斷問自己：「該怎麼面對癌症？」由此展開6年的探索之旅。她與導演林明謙走訪世界各地，了解各種治療方式，與不同階段的癌友對談，終完成紀錄片《交換禮物》──在惡疾面前，當你願意整理情緒，相信自己的選擇，一切皆有可能。（上映日期︰12月18日）撰文︰華朗



為了尋找答案，曾寶儀與導演踏上跨越多國的拍攝旅程，走訪各種醫療體系，接觸多位病友與家屬，歷時4年剪輯完成《交換禮物》，記錄人生掙扎的瞬間，與轉化、重生的時刻。曾寶儀粉墨登場，她既是旁白，也是提問者與聆聽者。在無常的生命下，鏡頭捕捉的是人與人之間的信任與陪伴。無論是病患、家屬還是醫療人員，每段訪談呈現的都是誠實與勇氣。



睇完不代表天下無敵



曾寶儀形容《交換禮物》不單止關於癌症，「在拍攝過程中，我也逐步釋懷，釋放了對親友病痛的執着，從旁觀的悲傷者轉化為理解者。其中一位受訪者告訴我：『癌症是一份禮物，它改變了我的人生。』這句話深深觸動了我。」她希望觀眾在紀錄片中獲得不只是醫療知識，更甚是重新審視生命本質的勇氣，學會在悲傷之後，再次擁抱生活，找到自己的「禮物」；她補充：「當看完這部片，不代表你從此無敵。當你再次感到脆弱、懷疑或落淚時，請記得對自己說『辛苦了』，然後我們一起走下去。」



導演林明謙則表示，這齣紀錄片不僅送給病患與家屬，也拍給所有正在面對人生困境的人，「我們想陪伴他們走過這段艱辛旅程，讓他們知道自己並不孤單。改變永遠不嫌晚，就從今天開始。」紀錄片以平實的敘事方式，讓觀眾重新思考「活着」的意義。



頭條戲場

病友周邦叔叔（右）與文治平叔叔受訪，笑容滿面。

參與「樹體驗」，感受一刻平靜。

與瀕死體驗者Anita對談。

她與導演為找尋答案，展開6年探索之旅。

曾寶儀與病友Olga侃侃而談。