李珊珊 - COLLAR | 珊珊來辭

我的直播節目，首次跟7位嘉賓，同場進行訪談。首先「三坐山」成員們立即開會，究竟取用舊背景拍攝，還是要在公司找個新角落進行？還好我家導演及兩位後台負責人，僅在800呎的地方，再間出一個新位置，可以容立全部人出鏡；第一個情況得以解決。



7位嘉賓的經理人阿Wing，很是欣賞她的工作態度。首先積極爭取，7個都不能少的訴求，讓人感受到盡力維護每一個成員的權益。一直以來娛樂圈生態，跟紅頂白是無可厚非，特別在團隊上，公司撥出的資源有限，然而永遠都側重一邊。弱勢的要生存下來，就要靠自身爭取表現，衝出重圍被公司注視。估計阿Wing認清這個叢林法則，同時她的選擇，便是一心將團隊踏上青雲路，亦不想漏掉任何一位。



有一點令我喜出望外，7位沒有「Gen Z」的特質，不專業、不主動及溝通不良的狀況。恰恰相反是很專業、主動表現、善於表達，令到90分鐘沒有冷場，並捉緊問題發表所思所想。從中可感受成員之間的團結，而且全員目標明確，不為雞毛蒜皮積怨計較。從來女人聚集起來，三五成群無個好人，這回讓我見到特別例子。



還要擁有動員能力極強的支持者，當日直播後一覺醒來，我的社交平台異常熱鬧！兼且留下友善禮貌的評論，理性的支持者能給偶像加分。



只是不得不承認娛樂事業，進入寒冬人人掙扎求存。而且能否走紅牽涉因素之廣泛，連愛因斯坦也拆解不到的原理，所以7人同步起飛是不可能的。不過堅持才看到希望，還盼成員們咬緊牙關，誰先彈出不緊要，隱忍中培養出歌藝、風格、星味，並謹記天道酬勤。



李珊珊