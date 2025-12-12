Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

李珊珊 - COLLAR | 珊珊來辭

珊珊來辭
珊珊來辭
李珊珊
3小時前
閱讀更多
娛樂 專欄
內容

　　我的直播節目，首次跟7位嘉賓，同場進行訪談。首先「三坐山」成員們立即開會，究竟取用舊背景拍攝，還是要在公司找個新角落進行？還好我家導演及兩位後台負責人，僅在800呎的地方，再間出一個新位置，可以容立全部人出鏡；第一個情況得以解決。

　　7位嘉賓的經理人阿Wing，很是欣賞她的工作態度。首先積極爭取，7個都不能少的訴求，讓人感受到盡力維護每一個成員的權益。一直以來娛樂圈生態，跟紅頂白是無可厚非，特別在團隊上，公司撥出的資源有限，然而永遠都側重一邊。弱勢的要生存下來，就要靠自身爭取表現，衝出重圍被公司注視。估計阿Wing認清這個叢林法則，同時她的選擇，便是一心將團隊踏上青雲路，亦不想漏掉任何一位。

　　有一點令我喜出望外，7位沒有「Gen Z」的特質，不專業、不主動及溝通不良的狀況。恰恰相反是很專業、主動表現、善於表達，令到90分鐘沒有冷場，並捉緊問題發表所思所想。從中可感受成員之間的團結，而且全員目標明確，不為雞毛蒜皮積怨計較。從來女人聚集起來，三五成群無個好人，這回讓我見到特別例子。

　　還要擁有動員能力極強的支持者，當日直播後一覺醒來，我的社交平台異常熱鬧！兼且留下友善禮貌的評論，理性的支持者能給偶像加分。

　　只是不得不承認娛樂事業，進入寒冬人人掙扎求存。而且能否走紅牽涉因素之廣泛，連愛因斯坦也拆解不到的原理，所以7人同步起飛是不可能的。不過堅持才看到希望，還盼成員們咬緊牙關，誰先彈出不緊要，隱忍中培養出歌藝、風格、星味，並謹記天道酬勤。

李珊珊

最Hit
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
無業男涉梯間強姦已婚女網友 陪審團一致裁定罪脫 官下令以公帤支付訟費
社會
8小時前
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
01:04
馬國明父親離世今晨低調舉殯 湯洛雯細心照顧奶奶兩度合十致意丨獨家
影視圈
15小時前
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
宏福苑五級火｜殉職消防何偉豪生忌獲追銜 女友哀悼「生日快樂，夢中見」
突發
6小時前
文化體育及旅遊局局長羅淑佩（中）、馬會行政總裁應家柏（右二）、香港公司治理公會會長司馬志（左二）、港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜（左一），及廉政公署防止貪污處助理處長王嫣（右一）出席體育管治及誠信國際論壇。
馬會支持國際論壇　維護體育廉潔公正
社會資訊
20小時前
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
將軍澳五星酒店1月起改名！3間餐廳年底結業 曾獲選10大自助餐 食客不捨：啱啱先俾好評！
飲食
2025-12-10 15:31 HKT
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
古天樂宣萱史上最親密接觸  霸總緊攬宣萱一反應甜度破表  篤敏感部位超越友誼關係
影視圈
12小時前
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
TVB「黑仔綠葉」內地拍劇陷欠薪風波 同組演員喊蝕埋車錢 曾捲欠債風波遭冒名做擔保人
影視圈
12小時前
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
六合彩攪珠結果︱頭獎一注中 幸運兒擸逾8200萬 即刻入嚟對冧巴！
社會
7小時前
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
TVB「落難咪神」胸壓上位小生尺度極大 超低胸盡顯迫爆身材 男神抖大氣硬晒軚
影視圈
14小時前
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
富麗敦海洋公園酒店自助睌餐12折！$176/位起任食龍蝦/阿拉斯加蟹腳/肉眼扒 聖誕假都有得食！
飲食
10小時前
更多文章
李珊珊 - 女人方言 | 珊珊來辭
　　從小收看TVB新聞報道，可說成為生活習慣；同時沒有記錯的話，大約在十多年前戒掉了。不過久不久也會懷緬那時候的新聞報道員。全員由外至內都是模板，讓生於此處的人們知道，這就是公信力及專業指標。 　　有天中午，收到負責《女人方言》YouTube頻道的人員邀請。那刻回想起方健儀小姐，仍在無綫報道新聞的樣子。然後湧出一大堆詞語，離不開是莊重、肅穆、嚴謹、持平、公正⋯⋯等等。跟着好奇心泛起來，當我接
2025-12-05 02:00 HKT
珊珊來辭