頭條戲場 - 《東京教父》4K修復版 聖誕奇蹟與人性救贖 | 頭條戲場

3小時前
　　早逝的今敏以心理奇幻著稱，《藍色恐懼》、《盜夢偵探》遊走現實與虛幻之間，2003年的《東京教父》卻以寫實著稱，3名東京露宿者在聖誕夜發現一名棄嬰後而展開尋親之旅。20多年過去，這齣作品持續影響亞洲與西方電影對「社會邊緣人」的描寫方式，是動畫史上最溫柔的城市寓言。（12月24至26日限定上映） 撰文︰華朗

　　與今敏過往作品的心理迷宮不同，《東京教父》取材自John Ford西部片《荒漠三雄》，基調樸實，故事舞台移師至繁華的東京，貼近生活︰街頭光影、垃圾堆、便利店與破屋；3位主角各自背負人生創傷，在尋嬰旅途中誤打誤撞地重拾對世界的信任；在一連串巧合與意外，從掉落的嬰兒照片、黑幫追逐與偶遇舊友的連鎖反應下，聖誕節不再只是宗教象徵，而是人性復甦時刻。

不談宏大議題

　　它未有以居高臨下的姿態描寫露宿者，3名主角身處社會底層，沒有血緣關係的「家人」互相扶持，使得他們對那棄嬰的守護充滿溫度；連鎖效應下，他們再次面對心中傷痕，對原生家庭的逃避、對父親的怨恨……其實那些殺死你的都不致命。

　　影片不談宏大議題，用溫情化解城市冷漠，讓觀眾意識到奇蹟並非超自然，而是人與人之間的理解、原諒。今敏在2010年去世，《東京教父》是他極具人民溫度的遺產，一如宮崎駿看似晦澀難明的《蒼鷺與少年》或是枝裕和《小偷家族》，這部作品關注的並非奇幻旅程，而是「人在邊緣仍能選擇善良」的力量︰在看似冷漠的都市裏，最微小的關懷，往往是奇蹟的開始。

故事由一名棄嬰開始。
冷漠城市中，對都市人的情感描寫充滿溫度。
角色人物的表情細膩傳神。
本片在聖誕節作限定上映。
即使人在邊緣，仍能選擇善良。
本片透過巧合與意外，刻劃人性復甦時刻。
