頭條戲場 - 《去死吧，我的愛》產後抑鬱的藝術 | 頭條戲場

談善言《虎毒不》與Charlize Theron《論盡爆煲媽咪》刻劃母性，描述患產後憂鬱症的行為、心理；《去死吧，我的愛》是異類，淡化為人母親所承受的壓力，產後抑鬱成為了藝術品的呈現，那感受被導演Lynne Ramsay揮霍，是投資千萬美元的意識流與串燒歌MV。（上映中）

撰文︰華朗

首先片名充滿挑釁意味，愛情是戰場，從個人憤怒，自我審判到情緒大爆發，深挖人的精神深淵。主角Jennifer Lawrence像坦克車般的身形充滿壓逼力，它不懼醜陋，不避陰影談論死亡與愛；她患產後憂鬱症下的痛苦、無力感，在灰藍調的長鏡頭下只剩濕冷與沉寂；還有那些經典歌曲的穿插，成為了惱人的存在，建議有精神先入場，否則會睇得幾吃力。

累鬥累

　　《去死吧，我的愛》改編自Ariana Harwicz的同名小說，是《虎毒不》、《論盡爆煲媽咪》等類近片種的異類。故事中Jennifer Lawrence與丈夫Robert Pattinson從紐約遷往蒙大拿州鄉間，本以為能夠找到平靜，調整生活節奏，卻不料是噩夢的開始。Lawrence為新手母親，但她的育兒行為我又睇唔出佢有幾著緊BB，其丈夫Robert Pattinson朝不保夕，被生活壓力逼得喘不過氣。兩人各自內耗，同時互相出招，拉拉扯扯，累鬥累的過程，出口是「同歸於盡」嗎？活着太難，死也沒那麼容易。

　　女主角疲於愛人，也疲於與自己拔河；她既渴望依附，又害怕被理解；一旦有人試圖靠近，她本能地設起防線。該人物在日常中的崩潰不靠哭喊，那觀影感受像是持續的黏膩。在尾段，鏡頭切換至日出時份，劇情至此，那殘餘的希望終帶來片刻的寧靜，「我真的累了。」我們都在掙扎裏找到繼續活的理由。

頭條戲場
 

就算要考牌，生咗BB又係另一回事。
就算要考牌，生咗BB又係另一回事。

 

Lawrence演技大爆發！
Lawrence演技大爆發！

 

他們的生活是一場車禍，不是Total Loss，仲行得。
他們的生活是一場車禍，不是Total Loss，仲行得。

 

你冇睇錯佢係扮緊貓。
你冇睇錯佢係扮緊貓。

 

兩人互相拉扯，累鬥累。
兩人互相拉扯，累鬥累。

 

Pattinson的原型是廢老。
Pattinson的原型是廢老。
