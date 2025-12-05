李珊珊 - 女人方言 | 珊珊來辭

從小收看TVB新聞報道，可說成為生活習慣；同時沒有記錯的話，大約在十多年前戒掉了。不過久不久也會懷緬那時候的新聞報道員。全員由外至內都是模板，讓生於此處的人們知道，這就是公信力及專業指標。



有天中午，收到負責《女人方言》YouTube頻道的人員邀請。那刻回想起方健儀小姐，仍在無綫報道新聞的樣子。然後湧出一大堆詞語，離不開是莊重、肅穆、嚴謹、持平、公正⋯⋯等等。跟着好奇心泛起來，當我接受訪問，是否收起日常的頑皮基因，拿回那些年香港小姐與司儀答問的範型？自己想完自己笑後，便答應受訪。



翌日出席展覽活動，對我來說是「500年一遇」，出現於人多的公眾場合。沒想到當天大會司儀，就是方健儀小姐。我們的相遇，在一座特色的設計樓層。她身在「4樓半」，而我人在「4樓」，彼此相隔3米的距離，並正式自我介紹。「有緣」的感覺直上心頭，而且簡單對話之間，將過去的印象重新定位！



或許我倆也是同年出世的關係，沒有因短暫的認識而少了話題。兼且在閒聊時，想出一個稱號：「交換生」。由於她來我的節目，之後我去她的節目，即使層次上不是文化、學術交流之如此類。可是在自媒體的世界，寧願互助而非競爭對手，以做好內容質素為大前提。多年來所謂的「敵我分明」，聽到厭煩、既驚且累，再加上身處經濟寒冬，感到絲絲暖意。



稍後我們同步刊登專欄文章，大家記得觀看文字之外，也要支持兩個訪問節目。本人能夠接受真．新聞女王訪問，縱使她已退下火線，亦深感榮幸；可說是近期帶來成就感的工作。



李珊珊