頭條戲場 - 《無盡的施嘉莉》一人之境 | 頭條戲場

24分鐘前
娛樂 專欄
媒體形容細田守、新海誠等支撐着日本動畫未來，甚至把前者包裝成「宮崎駿的接班人」；相比宮崎駿那些可堪細味隱藏訊息，細田守的直白式故事並不難明。「接班人」或者是個包袱，《無盡的施嘉莉》那不斷輪迴的怪圈似乎困擾着細田守，責任越來越大，10年前開始，他一腳踢身兼導演、編劇等要職，呈現的作品卻顧此失彼。（12月11日上映）撰文︰華朗

該片的英名片名為Scarlet，意旨「鮮紅色」，象徵「罪惡感」與「憤怒」，故事不難明白；筆者看《世外》在前，在說事技巧上，同類奇幻題材的《無盡的施嘉莉》無疑被比下去。該片的問題在於劇本，首先故事線細碎又跳躍，一邊描述中世紀公主復仇，同時談死者之國規則、現代青年介入與和解命題，結果每條線都只能水過鴨背，訊息量大，結構卻散亂。

一場冗長的講經會

　　主線前提為強烈的復仇與「父親遺言要她原諒」，不過女主角「施嘉莉」由恨到釋懷的心理轉折，缺乏令觀眾信服的鋪陳，角色並非自己走到那一步，而是篇幅所限、片長有限而突然要她作出決定性的改變；至於​男主角現代青年「聖」的設定，是乏味工具人，個性、背景並不立體，作為改變施嘉莉的關鍵，他的存在像是不存在，削弱兩人互動，衝突位甚弱。而世界觀設計，​2D加上3D的混合畫風去建構異世界，城堡、荒野、死者之國，復仇失敗會被虛無吞噬等，場景與人物結合下，違和呀，我就出晒戲。

　　細田守與編劇奧寺佐渡子曾經合作無間，但自《怪物之子》、《未來的未來》、《龍與雀斑公主》，細田守採取導演兼任編劇的工作模式，他曾經表示，從人生經歷取材的作品需要親自執筆才能貼切描繪，他人操刀編劇是「搔不到癢處」；不過𠵱家好明顯，《無盡的施嘉莉》再一次證明，細田守你真係需要一位編劇。

本片人物眾多，結構散亂，睇到好攰。
一睇就知呢兩位係奸佬。
施嘉莉最後同自己和解，欠缺鋪陳。
施嘉莉要為枉死父王報仇。
2D加3D炮製的奇幻國度，唔係好夾。
中世紀公主遇上現代青年，化學作用細。
頭條戲場