頭條戲場 - 《怪奇物語5》煲劇前要知 | 頭條戲場

3小時前
　　剛剛上線的Netflix影集《怪奇物語5》分成第1輯（4集）、第2輯（3集）和完結篇（1集），會解釋Upside Down之謎、Vecna的真正計劃，還有Eleven能力來源；故事亦會回到原點，釐清Will等人當初被揀選的原因。  撰文︰華朗

　　科幻影集《怪奇物語》（Stranger Things）自2016年推出以來大受歡迎，故事講述1980年代的印第安納州虛構小鎮霍金斯（Hawkins）裏接連發生詭異事件，一群青少年好友組成團隊試圖揭開小鎮背後秘密。​

Will超能力爆發

　　在第4季完結後，前傳舞台劇《The first shadow》上演，背景為1943年，在費城實驗下，USS Eldridge隱形失敗，卻被傳送到次元X，所有船員被Demogorgon殺死，而該驅逐艦的艦長正是Dr.Brenner的父親，這解釋了他為何着迷於研究異次元空間。接着故事跳到1959年的霍金斯鎮，Creel一家搬到當地，他們的兒子Henry自細擁有超能力，被送去實驗室由Dr.Brenner監管，當他得知Henry曾在異次元空間停留12小時並得到獨特的血液，Henry遂成為打開異次空間之匙與「輸血庫」，是所有實驗對象包括Eleven的超能力來源。

　　第5季展開，時間為1987年秋天，軍方全面隔離霍金斯鎮。政府加緊追捕Eleven，逼使她再次躲藏起來。主創Duffer兄弟Matt、Ross最近稱，早在第一季就為Upside Down（顛倒世界）寫好一份長達25頁的「神話設定文件」，說明其背景與世界觀。霍金斯鎮因為第4季劇情所造成的裂縫而遍體鱗傷，Eleven、Will超能力將會大爆發，主角們的目標就是找到失去蹤影的Vecna並殺死對方；同時故事回到原點，1983年11月6日那晚，Will等人為何被選中？搞清楚Will與Vecna、異次元空間三者的關係。

Noah Schnapp演Will，第5季就看他能否克服心理創傷。
Vecna周圍搞搞震！
主角們要殺掉Vecna令霍金斯鎮回復原貌。
Linda Hamilton接手霍金斯鎮軍事行動，追捕一眾主角。
David Harbour是該系列十分受歡迎人物。
Winona Ryder同David Harbour會否開花結果？
