頭條戲場 - 《好孩子》做伴侶 要學路斯明 | 頭條戲場

新加坡從《男兒王》到《好孩子》相隔5年，才再有LGBT題材電影。變裝文化在當地是相對冷門的職業，屬一門表演，包括棟篤笑環節。該片卻沒有聚焦小眾受霸凌的遭遇，而是反映主人翁內心世界的照顧者之歌。而最觸動筆者的人，叫路斯明。（上映中）撰文︰華朗



《好孩子》中的「好」字，甚有意思，拆開就是「女」與「子」。新加坡新一代演員許瑞奇扮演變裝皇后阿好，像雌雄同體，有女性的細心，同時藏有男性的剛陽。在失智母親（洪慧芳飾）抹去過往成見下，阿好得以以「女兒」的面貌陪伴對方，無論結局如何戲劇化，選擇善良才是最終出路。呈現之親情是一貫亞洲面貌，嘈嘈吵吵卻又入心入肺。



存在，又像不存在



筆者最有感的是路斯明飾演的David，他是「阿好」許瑞奇的伴侶，體貼且不多言，安靜地守護對方。David是故事中最穩固、最可靠的情感支柱──他不主動干涉阿好的決定，也不強求對方改變。無論阿好遇到甚麼困難或情緒陷低潮，David總是選擇在一旁默默陪伴；而當伴侶需要實際行動支持時，他挺身而出發聲，最勁係知道幾時收聲，幾時「盲撐」幾時講道理，劍及履及。做人或者做伴侶要學路斯明拿捏準繩的藝術的話，難度真係好高，有排學。



David存在，卻像不存在，他是阿好情感上的避風港，是愛情中最踏實、純粹的力量。他理解伴侶的掙扎和矛盾，體現情侶之間最高層次的包容——給予空間，不以世俗眼光評斷，不讓外界的紛擾動搖彼此感情。David不但是阿好的最強後盾，所謂的共同成長，他是對方跨越家庭和自我認同障礙的重要助力，用溫柔化解另一半的焦慮與痛苦。



頭條戲場



許瑞奇是新加坡新生代演員，專演小眾角色。

兩位新加坡演員吳清樑、周智慧演夫妻，對許瑞奇諸多刁難。

變裝表演在新加坡是冷門職業。

洪慧芳是新加坡老牌演員。

許瑞奇（右）扮演變裝皇后阿好，大受好評。