Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

流浮山🚌🌅📸😋🛍️ 偷得浮生半日閒❣️支持本地消費💰

豹紋魚
豹紋魚
分享每個美麗角落🥰心靈滿足🌈生活快樂❣️
1小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

🇭🇰香港人每天趕着上班或上學，生活總是營營役役的！到了假日，再遇上好天氣，一定要外出走走，散散心、曬曬太陽，放鬆一下啊！

流浮山是個很好的選擇💖 我們下車後，先穿越兩旁琳琅滿目的商鋪，除了海鮮酒家，還有售賣乾貨或濕貨的攤販，例如地道海產、特色小食、懷舊玩具等等，全都價格合理，產品質素亦不錯，而且店主態度和藹可親，整體感覺賞心悅目的。

我們一直走，不久就到達海濱空地，看到有趣的生蠔打卡位，並能遠眺跨灣大橋，對岸就是高樓林立的深圳城市。黃昏時分，我們更遇上了百鳥歸巢的景象，日落風光美如畫🥰 再加上孩子們在夕陽餘暉下跑跑跳跳、跟寵物互動的溫馨情境，此情此景有點夢幻，實在是人生一樂也🌈

🚌 交通建議 👈🏻  

最Hit
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示自選導航點 港人震驚：坐咗地鐵幾十年都唔知
台遊客發現港鐵指示牌隱藏功能！簡單2步顯示目的地導航 港人震驚：搭咗地鐵幾十年都唔知
生活百科
19小時前
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
2026-01-29 12:08 HKT
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
2026-01-29 12:00 HKT
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
業主喜獲300萬筍盤 2年後突被追收$6萬印花稅 質疑「政府冇錢」 專家解釋物業估價真定義
樓市動向
6小時前
大棋盤｜「高官音樂椅」再轉 運輸署長李頌恩升官 接任政制局常秘
政情
5小時前
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-29 10:37 HKT
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
13小時前
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活 帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊 擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
「貼地視帝」移居中山徹底融入生活  帶愛妻坐膠櫈仔踎街邊  擘大髀歎5蚊麵盡顯豪情
影視圈
3小時前
更多文章
南生圍｜橫水渡🛶 蘆葦草叢🌾 赤桉樹步道🌳 大草地🌱 婚紗橋📸 炭燒豆腐花😋
香港經典：郊遊靚景點
2025-12-31 10:45 HKT
豹紋魚