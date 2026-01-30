流浮山🚌🌅📸😋🛍️ 偷得浮生半日閒❣️支持本地消費💰
🇭🇰香港人每天趕着上班或上學，生活總是營營役役的！到了假日，再遇上好天氣，一定要外出走走，散散心、曬曬太陽，放鬆一下啊！
流浮山是個很好的選擇💖 我們下車後，先穿越兩旁琳琅滿目的商鋪，除了海鮮酒家，還有售賣乾貨或濕貨的攤販，例如地道海產、特色小食、懷舊玩具等等，全都價格合理，產品質素亦不錯，而且店主態度和藹可親，整體感覺賞心悅目的。
我們一直走，不久就到達海濱空地，看到有趣的生蠔打卡位，並能遠眺跨灣大橋，對岸就是高樓林立的深圳城市。黃昏時分，我們更遇上了百鳥歸巢的景象，日落風光美如畫🥰 再加上孩子們在夕陽餘暉下跑跑跳跳、跟寵物互動的溫馨情境，此情此景有點夢幻，實在是人生一樂也🌈
🚌 交通建議 👈🏻
