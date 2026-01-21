教育｜講師眼中的Gen Z 醫科生

科技大學正籌備本港第三間醫學院，上週和一位私人執業、在現有的醫學院兼任講師的專科醫生談起，他關心的並不是多少間醫學院，而是部分Gen Z 醫科生的特質。

所謂Gen Z（Z世代），一般是指大約在1997-2012年期間出生的一代人，他們是在數碼電子化、網絡群組、智能手機等環境中成長，傾向重視自我價值、工作生活平衡，以社交媒體為日常生活重點，在職場、消費和社會整體文化上都帶來了獨特影響。

Gen Z 醫科生又如何呢？該專科醫生說，就以目前讀year 1和year 4的學生比較，他已發覺有明顯不同：「現時讀year 4的學生，我已教了幾年，他們都是Gen Z，但大部分仍很想『學』，例如我講一種醫科書上沒有的臨床技術，他們會比較專注，留心，會發問。但year 1學生，有些會躺平，覺得不需要學，甚至直接對我說：這個技術我想我是做不來的了，所以還是不學了。」

醫生強調，當然不是每個 year 1學生都抱著這種心態，但感覺是愈來愈普遍。由此可見，即使同是Gen Z，新的Gen Z也有某些特質比「老」的Gen Z更趨明顯。單以醫生的培訓來說，第三間醫學院會否就Z世代、下一世代、以後一代一代的特質作好部署？其實是值得深思的。