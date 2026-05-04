教達人 - 親臨VTC選科策略資訊日 掌握未來職場新趨勢 | 教學「無間」

隨着香港中學文憑試（DSE）即將落幕，不少應屆考生正積極規劃未來升學路向。近年政府大力推動「職學聯通、多元發展」策略，透過多元措施加強推廣職業專才教育，鼓勵學生按個人興趣和能力，選擇適合自己的升學路徑。



事實上，報讀DSE「應用學習」科目的考生人數在過去數年持續增長，反映科目已成為學生拓展出路的重要選擇。「應用學習」課程強調「理論與實踐並重」，內容緊貼行業發展，讓同學及早了解行業動態，訂立清晰升學目標，提升未來職場競爭力。



職專教育設有完善的升學路徑，為協助同學掌握最新的選科資訊，職業訓練局（VTC）將於本周六（5月9日），在香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校舉辦「VTC選科策略資訊日」，全面介紹VTC各級課程的升學資訊。



活動當日，VTC升學專家將深入剖析最新升學趨勢及選科策略；學友社顧問亦會透過講座分享心得，協助家長與子女建立有效的溝通橋樑。現場更設有多元化互動體驗，讓同學透過實務操作，率先感受未來職場實況。當日即場報名不僅可獲豁免報名費，若於5月11日或之前完成網上報名，更有機會在6月上旬獲「有條件取錄」，增加入讀心儀課程的機會。



升學路徑從來沒有固定公式，關鍵在於因應個人興趣與專長發展。在職專教育迅速發展下，同學只要順應興趣啟航，定能找到適合自己的理想航道，開創精彩未來。



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