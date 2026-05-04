Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 親臨VTC選科策略資訊日 掌握未來職場新趨勢 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
14小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　隨着香港中學文憑試（DSE）即將落幕，不少應屆考生正積極規劃未來升學路向。近年政府大力推動「職學聯通、多元發展」策略，透過多元措施加強推廣職業專才教育，鼓勵學生按個人興趣和能力，選擇適合自己的升學路徑。

　　事實上，報讀DSE「應用學習」科目的考生人數在過去數年持續增長，反映科目已成為學生拓展出路的重要選擇。「應用學習」課程強調「理論與實踐並重」，內容緊貼行業發展，讓同學及早了解行業動態，訂立清晰升學目標，提升未來職場競爭力。

　　職專教育設有完善的升學路徑，為協助同學掌握最新的選科資訊，職業訓練局（VTC）將於本周六（5月9日），在香港知專設計學院（HKDI）及香港專業教育學院（IVE）李惠利院校舉辦「VTC選科策略資訊日」，全面介紹VTC各級課程的升學資訊。

　　活動當日，VTC升學專家將深入剖析最新升學趨勢及選科策略；學友社顧問亦會透過講座分享心得，協助家長與子女建立有效的溝通橋樑。現場更設有多元化互動體驗，讓同學透過實務操作，率先感受未來職場實況。當日即場報名不僅可獲豁免報名費，若於5月11日或之前完成網上報名，更有機會在6月上旬獲「有條件取錄」，增加入讀心儀課程的機會。

　　升學路徑從來沒有固定公式，關鍵在於因應個人興趣與專長發展。在職專教育迅速發展下，同學只要順應興趣啟航，定能找到適合自己的理想航道，開創精彩未來。

教達人

最Hit
灣仔酒店女子墮樓亡 砸中女途人受傷
01:15
灣仔酒店美籍婦墮樓亡 砸中大堂女住客昏迷送院 玻璃碎另傷4人
突發
6小時前
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
服役16年 六合彩明換新攪珠機！網民崩潰：熱門號碼統計一夜歸零？專家學者揭更殘酷真相｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
循環扇難拆洗積10年塵！網民教2招免拆洗神技 最快5秒清走灰塵
食用安全
5小時前
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
01:18
星島獨家︱謝振中任新聞處處長 政府破天荒公開招聘 打破政務官執掌傳統 明日履新
政情
10小時前
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
01:24
25+英皇群星演唱會｜張敬軒患急性內耳迷路炎 確定取消演出 首場表演後嚴重不適
影視圈
5小時前
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮facebook截圖（資料來源：Cheehow Billy Wong＠facebook影屋邨 Estates FotoEXPO）
北部都會區新公屋年內入伙 網民視察粉嶺鳳凰嶺邨日與夜 街坊：地點方便到暈｜Juicy叮
時事熱話
3小時前
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
陳百祥夫婦豪宅宴客極盡奢華 別墅曝光外圍氣派不凡景致幽雅 叻哥飲到眼神迷濛不醉無歸
影視圈
19小時前
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
六合彩2.28億金多寶｜攪珠前一刻落注$20 電腦飛頭獎號碼斬件上 捧走4位數字獎金｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-03 11:23 HKT
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
王菲前夫李亞鵬香港密會神秘女子？ 酒店親密牽手氣質女正面曝光 與二婚妻離婚僅半年
影視圈
3小時前
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
涉分手後公開親密照並勒索人夫260萬 情婦被裁6罪成 還押5.28判刑
社會
5小時前
更多文章
VTC致力發展低空經濟科技相關培訓，開辦職前及在職培訓課程，為不同背景的學員提供專業訓練，對接業界需求。
教達人 - VTC培育低空經濟人才 助抓緊新興產業機遇 | 教學「無間」
　　低空經濟已成為國家戰略性新興產業，市場規模去年達1.5萬億元人民幣，預計2030年將突破4萬億元人民幣，這片新藍海正逐步展現其巨大潛力。對香港而言，發展低空經濟不僅是技術提升，更是鞏固國際航空樞紐、國際航運中心及物流樞紐地位的契機。然而，產業發展有賴配套法規、基建與人才培育的互相支持。 　　目前本港亦有院校提供低空經濟相關的職前及在職培訓課程。其中，職業訓練局（VTC）作為民航處認可的無
2026-04-27 02:00 HKT
教學「無間」