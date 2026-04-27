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教達人 - VTC培育低空經濟人才 助抓緊新興產業機遇 | 教學「無間」

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1小時前
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教育 專欄
內容

　　低空經濟已成為國家戰略性新興產業，市場規模去年達1.5萬億元人民幣，預計2030年將突破4萬億元人民幣，這片新藍海正逐步展現其巨大潛力。對香港而言，發展低空經濟不僅是技術提升，更是鞏固國際航空樞紐、國際航運中心及物流樞紐地位的契機。然而，產業發展有賴配套法規、基建與人才培育的互相支持。

　　目前本港亦有院校提供低空經濟相關的職前及在職培訓課程。其中，職業訓練局（VTC）作為民航處認可的無人機培訓機構，近年開始將相關技術融入資訊科技及工程學科的課程，學生不止學操作，也掌握更多實際應用。新學年更開設基礎課程文憑（智慧交通技術），讓年輕人提早接觸低空經濟與智慧交通概念，有助學員對接業界實際要求，為行業注入新血。

　　此外，VTC亦有開辦不同程度的無人機證書課程，涵蓋航空測量、樓宇檢測等實用技能，為在職人士提供專業訓練。對有意轉型或增值的從業員而言，這類課程提供了具體的進修途徑，而VTC亦積極與業界聯手，提供貼近市場需求的培訓，培育具備相關技能的人才，以支持本地以至大灣區相關產業的長遠發展。

　　低空經濟要從概念走到應用，最務實的起點是人才。透過VTC等機構提供的培訓，把技術轉化為可操作的技能，即時對接業界需求，香港不難在低空經濟產業鏈中找到扎實的立足點，從而開拓產業多元化的更多可能性，亦有望在國家低空經濟發展中扮演更重要的角色。

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