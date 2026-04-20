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教達人 - VTC推動綠色教育 持續減碳建智能校園 | 教學「無間」

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14小時前
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教育 專欄
內容

　　環境及生態局年初公布，本港2024年溫室氣體排放按年下降約3.6%，人均排放更下降至新低點，約為美國的四分一、歐盟的六成。三大排放源頭：電力、運輸及廢物管理均錄得下降，當中廢物管理更下跌9%，反映本港源頭減廢措施已漸見成效。

　　在這股可持續浪潮下，教育界在推動綠色發展的角色越見重要。職業訓練局（VTC）早前發表第二份《可持續發展報告》，詳述其在節能減排、設備升級及提升建築能源效益等多方面的具體工作。報告指出，VTC在過去一年整體碳排放量持續減少，並將可持續發展理念深度融入職業專才教育及校園運作；透過參與各項可持續發展活動、深化業界合作和嘉許計劃，加強與社區和行業的聯繫，攜手推進綠色轉型。

　　值得留意的是，VTC緊貼數碼綠色新時代的發展步伐，增設人工智能（AI）培訓，將智能科技全面融入教學、學習及日常營運上的應用。不僅裝備學生和員工掌握AI技能，更培養他們的數碼創新思維，為智慧城市培育具備資訊科技素養的專才，成為推動社會可持續發展的重要力量。

　　香港要保持競爭力，除了政策與產業配合，更需培育具備綠色思維與實踐能力的年輕一代。當教育機構能讓學生在求學階段便接觸環保理念，養成低碳生活習慣，並運用創新與科技思維應對氣候挑戰，他們將可在職場上轉化為實際行動，推動社會邁向碳中和目標。

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