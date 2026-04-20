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海洋公園 - 海洋公園與嶺大匯聚全球專家智慧 應對亞洲龜保育挑戰 | 逆瀕行動 - Mission R

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海洋公園
16小時前
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教育 專欄
內容

大頭龜、金錢龜及眼斑水龜都是本地物種，牠們正面臨非法貿易及棲息地被破壞等威脅，野外數量已極為稀少，而亞洲各地的淡水龜亦面對同樣困境。海洋公園一直致力保育工作，亦希望加強各界連繫，策劃保育行動，因此於上月底與嶺南大學合辦首屆「保育亞洲龜國際研討會」，邀請來自19個國家及地區的專家，攜手推動保育工作。

自2018年起，海洋公園已成功繁殖10隻眼斑水龜，並照料多隻因走私而被緝獲的大頭龜。護理團隊希望能繁殖更多幼龜，並與各界合作，將其放歸野外，恢復這些物種的野外數量。然而，要達成最後一步，仍有重重難關，而這次會議就讓各地專家分享經驗，共同描繪保育藍圖。

非法貿易是目前保育工作的一大障礙。在各地的案例中，執法者即使查獲遭盜獵的龜隻，往往難以證明其來自野外，無法判下有阻嚇性的懲罰，從而杜絕非法貿易。對此，多名與會專家分享了判斷龜隻來源的技術，有助研究人員填補搜證缺口。亦有專家分享曾透過社區協作，調查並修復淡水龜的棲息地，扭轉當地龜類滅絕命運的成功案例，為亞洲地區未來的保育行動提供重要借鑒。海洋公園亦傾囊相授，邀請專家到訪幕後設施了解繁殖工作，獸醫更深入講解治理被充公龜隻時的處理方案。

保育除了要與專家聯手，也要鼓勵公衆參與。會議開幕當天，有17間中學的學生分享與龜類相關的專題研究，展現下一代承接保育使命的熱誠。海洋公園亦於「本地河溪生態館」展出各種本地物種，歡迎大家近距離認識牠們，了解如何守護這些珍貴的河溪居民。
 

海洋公園

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