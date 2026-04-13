教達人 - VTC學生以創意動畫走進社區 推動環保新力量 | 教學「無間」

香港每日平均產生逾一萬噸都市固體廢物，政府一直積極推動源頭減廢，推出「家居廢物源頭分類計劃」及「綠在區區」社區回收網絡，各區回收設施陸續增設，種類擴展至玻璃樽、紙包飲品盒等，致力建立完善的回收系統。



環保工作需要社會各界攜手參與，年輕一代的參與尤其重要。香港資訊科技學院（HKIIT）在職業訓練局（VTC）協調下，與香港房屋協會（房協）的「房協友里」合作，讓HKIIT學生以數碼創意回應社區需要，為房協轄下出租屋邨觀龍樓設計環保教育動畫，將所學貢獻社區。



項目源於「房協友里」於觀龍樓舉辦的吉祥物設計比賽，HKIIT學生林峻翔以比賽的得獎吉祥物為藍本，製作成活潑的3D卡通角色「小觀」和「小龍」，並圍繞「垃圾分類」與「乾淨回收」主題，製作一套五集短篇動畫，深入淺出講解廢物分類技巧、回收注意事項及減廢貼士。動畫「走進社區」，在觀龍樓天台禮堂進行首播時街坊反應熱烈，不少家長表示，小朋友看完動畫後主動問起回收箱位置，認為較硬銷宣傳更有效。林峻翔期望能啟發更多街坊，特別是小朋友，將回收變成生活習慣，攜手愛護社區環境。



是次項目展現學生將課堂知識與創意科技結合，為社區帶來具社會影響力的成果。要將回收文化扎根社區，讓可持續生活理念融入日常，各界應繼續攜手合作，善用創意、科技及專業知識，共建一個更潔淨、更具環保意識的社區。



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