教達人 - VTC「度身訂造」IT在職培訓 助各行業掌握關鍵技能 | 教學「無間」

最新一份《財政預算案》指出，政府將積極推動人工智能（AI）產業化，促進AI與各行各業的深度融合，並鼓勵全民善用AI技術。要在這場科技變革中把握先機，關鍵在於社會各層面普及對AI的認知與應用。



AI的應用早已不再是科技人員的專利，而是現代職場中不可或缺的「通用技能」。各行各業及不同職位對AI相關技能的需求日趨多元化，職業訓練局（VTC）緊貼市場趨勢，轄下的香港資訊科技學院（HKIIT）積極為企業度身訂造培訓方案，協助在職人士掌握這項關鍵技能，提升競爭力。



HKIIT與業界保持緊密聯繫，了解行業對AI技能的實際需要，過往為公私營機構及政府部門籌劃IT培訓服務及持續進修課程，教授雲端系統與網絡安全知識。最有優勢的是，課程設計務求讓員工完成培訓後可即時應用於工作，將所學轉化為實在的競爭優勢，而非紙上談兵。



為配合不同背景學員的需要，HKIIT在職培訓課程靈活多元，即使沒有IT基礎的新手，也可透過短期課程或工作坊，學習基本的AI熱門工具，掌握安全、高效率及符合道德標準的應用方法，提升工作效率。至於已具備相關IT知識的在職專業人士，則可報讀專業文憑等課程，深入了解AI模型原理及生成式AI的應用，讓AI成為職場上的智能助手。



部分課程已納入Vplus創意專才進修資助計劃。合資格申請人可獲學費60%資助，上限港幣36,000元，減輕負擔。面對AI時代的挑戰與機遇，VTC為不同界別的在職人士提供與時並進的培訓，推動香港在智能經濟時代中持續領航。



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