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海洋公園 - 海洋公園攜手中文大學拯救本地珊瑚 | 逆瀕行動 - Mission R

逆瀕行動-Mission R
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海洋公園
6小時前
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教育 專欄
內容

        香港水域的珊瑚種類相當豐富，包括石珊瑚、軟珊瑚、黑珊瑚及柳珊瑚四大類，錄得超過150個物種，為海洋生物提供成長、覓食及繁殖的棲息地，是香港海洋生態系統的重要一環。

        海洋公園養育珊瑚多年，亦支持珊瑚保育工作，包括持續參與香港珊瑚礁普查，協助調查珊瑚覆蓋率及白化情況。此外，珊瑚會因天然或人為原因而斷裂成碎塊，例如被海洋垃圾纏繞，所以公園團隊不時出動清理海洋垃圾，減少野外珊瑚受破壞的風險。

        為了讓公眾更了解珊瑚，海洋公園獲環境及自然保育基金資助，成立了「環境及自然保育基金 ─ 珊瑚生態及保育探索中心」，展出多種來自香港野外的珊瑚。當中很多珊瑚原是碎塊，在野外存活率較低，項目合作夥伴——香港中文大學珊瑚學院將其拯救至海洋公園培育，並期望牠們將來野放後重獲新生。

        有護理員照料，並透過中大的人工微切割及融合技術，能加快珊瑚碎塊生長。融合後，這些碎塊僅需一年時間，便能長至野外需時十年才能達到的大小。團隊期望這些珊瑚恢復健康後，將其移植至南區水域，協助重建香港的珊瑚群落及生物多樣性。

        公園更會於下學年推出融入STEAM元素的教育活動，配合最新的小學科學科課程，以互動方式，讓學生認識珊瑚生態系統及修復工作，並為教師提供培訓及教材套，支援學校培養學生科學探究的能力。

        中心將於3至4月的公眾假期及周末舉行免費導賞團，讓公衆參觀養殖珊瑚的設備，並了解珊瑚修復技術，詳情可參閲海洋公園網站，大家下次蒞臨公園時不妨參與，認識奇妙的珊瑚。

海洋公園

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