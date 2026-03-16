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教達人 - VTC舉辦網上講座　剖析新世代「AI+職場」競爭力 | 教學「無間」

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1小時前
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教育 專欄
內容

　　新一份財政預算案延續推動創科教育方針，進一步加強本港人工智能（AI）教育發展，包括撥款5000萬元支持公營機構、大專院校與科技企業合辦AI課程及講座等。相關措施凸顯AI正成為新世代的關鍵競爭力－－從「懂用AI」到「活用AI」，成為不少年輕人開啟職涯的關鍵門檻。

　　隨着AI成為推動香港經濟發展的引擎之一，職場生態亦迎來全面重塑。現今工作不再局限於單一職能，而是需要跨界協作與持續學習，具備多元「技能組合」，才能應對瞬息萬變的產業需求。對正站在升學與職業抉擇關口的中六學生而言，如何在新時代的浪潮下洞悉方向，規劃一條既符合個人興趣又能迎合市場需求的發展路徑，成為他們與家長共同思考的重要課題。

　　為協助家長及學生掌握最新職場資訊，職業訓練局（VTC）將於3月21日及4月9日舉辦兩場《DSE學生升學與職業規劃攻略系列2026》家長網上講座。活動除了邀請教師代表解構常見升學疑問，以及介紹大學聯招以外的多元出路外，亦會由大型招聘網站香港區市場主管，剖析AI帶動下的新興行業趨勢與職位轉變，協助家長掌握子女未來可能面對的「AI+」時代的職場新格局。同場設有VTC升學專家分享環節，講解如何根據子女興趣與能力配對適切課程，協助規劃多元而靈活的升學路向。講座費用全免，歡迎家長及同學踴躍報名。

　　面對AI時代，家長的視野與態度同樣重要，及早了解新興技能趨勢，多聆聽子女的想法與抱負，才能與他們攜手邁向充滿創新與機遇的未來。

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