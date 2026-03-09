教達人 - 深化所學推廣理財教育 IVE學生綻放光芒 | 教學「無間」

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　隨着人工智能與數碼科技急速發展，網絡輿論瞬息萬變，品牌與機構必須建立良好聲譽，才能以公信力贏得公眾信任。公共關係的角色越見關鍵，溝通策略與信譽管理已成為企業穩健發展的重要基石。香港多年來舉辦有公關界「奧斯卡」美譽的「香港公共關係獎」，旨在提升公眾對公關專業的認知，並表揚業界傑出表現。

　　第六屆香港公共關係獎早前圓滿舉行，香港專業教育學院（IVE）觀塘院校商業學科學生憑「IVE個人理財大使培育計劃」，在「非政府組織／非牟利組織／社會企業傳訊」組別奪得銀獎，成績令人鼓舞。學生以生活化方式推廣理財教育，透過一系列生動有趣的線上及線下活動，如學校講座、攤位遊戲等，協助大專生建立正確的理財觀念與價值觀，讓他們在面對消費誘惑時保持清醒，避免誤墮騙局。

　　參與計劃的學生修讀公關及傳播管理、活動及商業推廣等課程，他們將課堂理論靈活應用於真實場景－－從活動策劃、訊息設計到公眾溝通，每個環節都成為鍛煉專業能力的機會。透過與業界專家的交流，學生更進一步將理論深化為可終身應用的實務技能。帶領計劃的老師認為，今次獲獎不僅肯定了職專教育在融合理論、技能與實踐方面的創新成果，更展現了學生的專業潛能。

　　參與專業競賽如同一次寶貴的實戰演練，讓學生在真實的場景中應用所學，既磨練策略思維與應變能力，亦為他們的專業成長注入信心，為未來投身職場作好準備。

