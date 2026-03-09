海洋公園 – 海洋公園世界級維生系統 全天候為動物及科研護航 | 逆瀕行動 - Mission R

近日海洋公園的動物護理團隊獲公眾好評，可見大家對他們專業的欣賞。而與他們並肩的，還有一年365日、每天24小時輪班當值的「維生系統」技術員，為動物提供符合安全標準和貼近自然的環境。

以南極奇觀為例，這裏跟其他海洋動物展館一樣，海水來自鄰近的深水灣，經過濾、殺菌及檢測，送到企鵝池中。維生系統會持續為館內的水及空氣作循環過濾及消毒，透過恆溫系統調節至適合低溫，再回到企鵝的家。館內空氣流動方向經精心設計，系統亦確保室內空間屬正壓環境，減少外來污染物隨空氣進入。

像大熊貓之旅這種陸生動物展館，不但有瀑布和河流讓大熊貓嬉水，為動物提供飲用水，後勤設施定時灑水，保持竹子新鮮。維生系統亦為這些水源作過濾及消毒處理，確保適合動物接觸和飲用，並同樣嚴格把關展館的空氣質素，營造恍如四川山區的清涼環境。

維生系統對微小的海洋生物同樣關鍵。公園接收不少從野外拯救回來的珊瑚，牠們對環境變化十分敏感，維生系統能讓牠們在穩定環境下逐漸恢復健康。

要維持穩定，全賴技術員監察及調整系統。如持續大雨後，或令抽取的海水鹽度下降，團隊需及時調節，確保水質達標。最驚險的是2018年颱風山竹襲港，總抽水站幾乎被完全摧毀，團隊對泵房進行緊急維修，輪班留守至系統復常。

海洋公園於2024年連續第5次獲動物園及水族館協會頒授認證，其嚴謹的維生系統備受評委肯定。大家來探訪動物，別忘背後有專業團隊的默默耕耘。