Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園 – 海洋公園世界級維生系統 全天候為動物及科研護航 | 逆瀕行動 - Mission R

逆瀕行動-Mission R
逆瀕行動-Mission R
海洋公園
12小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

近日海洋公園的動物護理團隊獲公眾好評，可見大家對他們專業的欣賞。而與他們並肩的，還有一年365日、每天24小時輪班當值的「維生系統」技術員，為動物提供符合安全標準和貼近自然的環境。

以南極奇觀為例，這裏跟其他海洋動物展館一樣，海水來自鄰近的深水灣，經過濾、殺菌及檢測，送到企鵝池中。維生系統會持續為館內的水及空氣作循環過濾及消毒，透過恆溫系統調節至適合低溫，再回到企鵝的家。館內空氣流動方向經精心設計，系統亦確保室內空間屬正壓環境，減少外來污染物隨空氣進入。

像大熊貓之旅這種陸生動物展館，不但有瀑布和河流讓大熊貓嬉水，為動物提供飲用水，後勤設施定時灑水，保持竹子新鮮。維生系統亦為這些水源作過濾及消毒處理，確保適合動物接觸和飲用，並同樣嚴格把關展館的空氣質素，營造恍如四川山區的清涼環境。

維生系統對微小的海洋生物同樣關鍵。公園接收不少從野外拯救回來的珊瑚，牠們對環境變化十分敏感，維生系統能讓牠們在穩定環境下逐漸恢復健康。

要維持穩定，全賴技術員監察及調整系統。如持續大雨後，或令抽取的海水鹽度下降，團隊需及時調節，確保水質達標。最驚險的是2018年颱風山竹襲港，總抽水站幾乎被完全摧毀，團隊對泵房進行緊急維修，輪班留守至系統復常。

海洋公園於2024年連續第5次獲動物園及水族館協會頒授認證，其嚴謹的維生系統備受評委肯定。大家來探訪動物，別忘背後有專業團隊的默默耕耘。

最Hit
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
佐敦街頭婆婆求助撳密碼 港女機警識破街頭騙局 網民驚呼：差啲中招｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
損失$385億︱公安查處全球最大盜版漫畫網站經營者 日漫業界舉報
即時中國
18小時前
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
前TVB男星嘆香港月入5萬難養家 娶嫩妻北上定居呻港人身份麻煩 安排妻兒拎香港ID言行矛盾
影視圈
20小時前
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇案解密︱倫敦中國女碩士生疑遭傳染性病 「姊弟戀」美男友殺人反稱對方潔癖
奇聞趣事
2026-03-08 07:30 HKT
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
前TVB男星移民3年現婚姻危機？目擊老婆與加國嫩男對話 當場正面「對質」
影視圈
3小時前
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
扣稅尾班車！ 打工仔3月底前做一步 即慳最多1萬蚊稅 積金易申請要預早
投資理財
2026-03-08 06:00 HKT
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
黃國英明言股市「牛熊交織」 冇腦買M7時代已過 精挑3大主題14隻股｜百萬倉
投資理財
6小時前
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
定存攻略｜滙豐3月帶頭下調定存息 另有銀行推20厘優惠 一間標榜「自製長糧」
投資理財
23小時前
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
吐露港公路九巴75X撞欄 疑車長「暈一暈」 全車乘客被困求救
突發
2小時前
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
回鄉證網上預約申請/續期懶人包！深圳續領都得 符合4條件即優先辦理 相片要求/快證/臨時通行證一覽
生活百科
2026-03-08 10:30 HKT
更多文章
年幼馬蹄蟹準備被放歸野外。
海洋公園 – 多管齊下守護瀕危馬蹄蟹| 逆瀕行動 - Mission R
時值馬年，海洋公園雖無駿馬，但卻養育着一種獨特的海洋生物——馬蹄蟹。然而牠只是貌似馬蹄鐵，實非蟹類，反而與蜘蛛、蠍子的親緣關係更近，正式學名為「鱟」（音：後），全世界共四個品種，其中兩個可在香港找到，包括瀕危而國家重點保護的三棘鱟。 成年馬蹄蟹會於后海灣、大嶼山等地的泥灘與沙灘繁殖，那裏亦是幼鱟的重要居所。幼鱟十分脆弱，潮漲時需隱身於泥沙間躲避天敵，潮退後才四出覓食。馬蹄蟹正面臨多重威脅，牠
2026-02-23 00:00 HKT
逆瀕行動-Mission R