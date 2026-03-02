Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 首屆咖啡甜點大賽 VTC學生展專業技能 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
6小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　香港近年掀起咖啡文化與精品甜點熱潮，手沖咖啡的細膩層次與法式甜點的藝術美感，逐漸成為品味生活的重要象徵。這股風潮不僅豐富了本地的餐飲體驗，亦帶動業界對專業咖啡師及包餅師的人才需求。

　　職業訓練局（VTC）轄下的酒店及旅遊學院（HTI）與國際廚藝學院（ICI）早前聯同香港及澳門星巴克，合辦首屆「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026咖啡師甜品師大賽。賽事涵蓋咖啡拉花、咖啡創意特調、甜點，以及飲品與甜點配對四大項目，為學生提供貼近實戰的競賽平台，比賽以國際標準檢視作品質素，以提升學生的技術水平與創意表現。來自VTC餐飲管理、西式包餅及糖藝課程的學生，聯同星巴克的咖啡師，須在限時內構思並製作出別出心裁的作品，展現創意與技藝。

　　在眾多選手中，ICI西式包餅及糖藝高級文憑畢業生李小煥（Joyce）表現尤為亮眼。她憑藉極具創意的甜點作品，先奪得「甜點」組別冠軍；其後更與星巴克澳門咖啡師合作，在「咖啡與甜點配對」項目再度稱冠，勇奪雙項殊榮，展現港澳業界跨地域協作的默契與實力。Joyce自小對甜點製作滿懷熱忱，中學畢業後便報讀ICI課程；她指這次比賽讓她有機會與業界專才交流合作，從彼此作品中吸取靈感，使她更堅定投身專業包餅師的決心。

　　這場咖啡甜點盛會，不僅展現年輕人對餐飲工藝的投入與才華，更體現職業專才教育與業界協作的成果。VTC與企業攜手搭建創意舞台，透過實戰和交流讓學生深化技能、拓闊視野，為本地餐飲業注入更多活力，推動行業持續發展。

教達人

最Hit
伊朗局勢︱伊國營電視台宣布哈梅內伊已殉道 即日起全國哀悼40天
01:49
伊朗局勢︱傳伊朗前總統內賈德遇襲身亡 美中央司令部指美軍3死5傷︱不斷更新
即時國際
9小時前
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
「移英女星」浴後毛巾滑落幾乎全裸  女兒難識朋友爆移民辛酸  當地人缺衛生常識好恐怖？
影視圈
17小時前
01:14
伊朗局勢︱杜拜機場停擺 滯留港人感徬徨 街上無人無車不敢外出：唔知場仗要打幾耐!
社會
15小時前
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
深圳口岸7條免費巴士專線懶人包！1條專為長者而設 深圳灣/皇崗/福田口岸出關直搭 直達人氣商場超市
旅遊
23小時前
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
毛坯房當工業風直接住 年輕夫婦為慳錢 零裝修住2年「安穩就很知足」
家居裝修
2026-02-28 06:00 HKT
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
北部都會區新公屋 古洞「古雋邨」地盤近況曝光 網民流口水願做開荒牛｜Juicy叮
時事熱話
21小時前
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
星漣海銀主盤低估價27%拍賣 原業主慘蝕近一半 另有鰂魚涌放盤叫188萬
筍盤推介
14小時前
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
富商劉鑾雄與女兒劉秀盈罕見同框 現身鬧市成焦點父女情不變 大劉保鑣「毛巾陣」再現
影視圈
13小時前
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
90年代女星18歲女兒索樣突變 「最美星二代」被指顏值降呢出道觸礁？
影視圈
10小時前
練馬師蘇偉賢（左）、騎師田泰安（中）以及「昇瀧駒」馬主等26人滯留杜拜。香港賽馬會
伊朗局勢︱馬會26人滯留杜拜 包括「昇瀧駒」馬主、騎師田泰安及練馬師蘇偉賢等
社會
10小時前
更多文章
VTC汽車業訓練委員會早前舉辦「最佳汽車學徒比賽頒獎典禮」，向優勝學徒及其僱主頒發獎項。
教達人 - 培育新能源專才 推動汽車業綠色升級 | 教學「無間」
　　為響應政府在2050年前實現碳中和的目標，本港正全力推動綠色運輸轉型。電動車、氫能運輸等新能源技術的迅速發展，為傳統汽車行業帶來重要變革。《施政報告》早前提出，將積極推展新能源產業，包括在2027年前制訂氫能相關標準與認證，以及支持電動車及換電站技術的發展。 　　隨着政府積極推動新能源策略，及回應業界對相關專業人才的殷切需求，職業訓練局（VTC）配備符合業界水平的先進教學設施，協助年輕人
2026-02-23 02:00 HKT
教學「無間」