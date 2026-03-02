教達人 - 首屆咖啡甜點大賽 VTC學生展專業技能 | 教學「無間」

香港近年掀起咖啡文化與精品甜點熱潮，手沖咖啡的細膩層次與法式甜點的藝術美感，逐漸成為品味生活的重要象徵。這股風潮不僅豐富了本地的餐飲體驗，亦帶動業界對專業咖啡師及包餅師的人才需求。



職業訓練局（VTC）轄下的酒店及旅遊學院（HTI）與國際廚藝學院（ICI）早前聯同香港及澳門星巴克，合辦首屆「Taste of the World」Barista and Pâtisserie Championship 2026咖啡師甜品師大賽。賽事涵蓋咖啡拉花、咖啡創意特調、甜點，以及飲品與甜點配對四大項目，為學生提供貼近實戰的競賽平台，比賽以國際標準檢視作品質素，以提升學生的技術水平與創意表現。來自VTC餐飲管理、西式包餅及糖藝課程的學生，聯同星巴克的咖啡師，須在限時內構思並製作出別出心裁的作品，展現創意與技藝。



在眾多選手中，ICI西式包餅及糖藝高級文憑畢業生李小煥（Joyce）表現尤為亮眼。她憑藉極具創意的甜點作品，先奪得「甜點」組別冠軍；其後更與星巴克澳門咖啡師合作，在「咖啡與甜點配對」項目再度稱冠，勇奪雙項殊榮，展現港澳業界跨地域協作的默契與實力。Joyce自小對甜點製作滿懷熱忱，中學畢業後便報讀ICI課程；她指這次比賽讓她有機會與業界專才交流合作，從彼此作品中吸取靈感，使她更堅定投身專業包餅師的決心。



這場咖啡甜點盛會，不僅展現年輕人對餐飲工藝的投入與才華，更體現職業專才教育與業界協作的成果。VTC與企業攜手搭建創意舞台，透過實戰和交流讓學生深化技能、拓闊視野，為本地餐飲業注入更多活力，推動行業持續發展。



教達人