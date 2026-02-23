海洋公園 – 多管齊下守護瀕危馬蹄蟹| 逆瀕行動 - Mission R

時值馬年，海洋公園雖無駿馬，但卻養育着一種獨特的海洋生物——馬蹄蟹。然而牠只是貌似馬蹄鐵，實非蟹類，反而與蜘蛛、蠍子的親緣關係更近，正式學名為「鱟」（音：後），全世界共四個品種，其中兩個可在香港找到，包括瀕危而國家重點保護的三棘鱟。

成年馬蹄蟹會於后海灣、大嶼山等地的泥灘與沙灘繁殖，那裏亦是幼鱟的重要居所。幼鱟十分脆弱，潮漲時需隱身於泥沙間躲避天敵，潮退後才四出覓食。馬蹄蟹正面臨多重威脅，牠們容易被漁民誤捕，又常被廢棄漁網纏繞致死，棲息地亦因人類活動及海洋垃圾囤積而受到嚴重破壞。

為此，海洋公園正進行全面的保育行動，包括拯救並妥善照顧受傷的馬蹄蟹，並於園内護理設施進行繁殖，期望恢復日漸減少的野生族群。去年「樺加沙」襲港後，公園亦與公眾攜手清潔被大量垃圾污染的泥灘，降低馬蹄蟹受纏繞或誤食微塑膠的風險。公園持續於全港進行馬蹄蟹種群普查，並於2024年與中大與城大展開合作，引入無人機與AI技術提升監測成效。

為培育未來保育力量，香港海洋公園保育基金與城大自2009年起合作推行「馬蹄蟹校園保母計劃」，培訓學生成為小保母，照顧由城大人工繁殖的馬蹄蟹，讓牠們在校園内茁壯成長，再放歸野外，至今累計野放逾2,000隻馬蹄蟹。新一屆的學生保母於去年11月接受培訓，並承諾於校內舉辦活動以宣傳泥灘保育。

大眾的參與亦同樣重要。香港各界不時舉辦義工淨灘活動，大家不妨攜同親朋好友參與，讓馬蹄蟹及其他海洋生物能在潔淨的家園迎接新的一年。