Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 大專生揮動畫筆 刻畫跑手故事 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
7小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　全球運動熱潮熾熱，數據顯示，2025年的整體活動量較2024年上升約8%，當中亞洲地區的增幅更超過兩倍，反映大眾越來越積極參與運動，跑步等活動已逐漸成為許多都市人生活的一部分。

　　在各類賽事中，主打以跑步探索城市面貌、融入藝術文化，並為賽事增添人情味的「香港街馬」一直廣受跑手歡迎。早前賽事迎來十周年誌慶，大會特別以「跑入街頭，畫出故事」為主題，邀請街頭藝術家與香港知專設計學院（HKDI）合作，由插畫設計高級文憑學生以畫筆「落場」，為十位來自本地及不同地區的跑手創作獨一無二的圖像插畫，記錄他們對香港及跑步運動的感受及情懷。

　　這批作品於「街馬—跑手博覽會」展出，吸引不少跑手及市民駐足欣賞、打卡留念。其中一幅描繪泰國跑手故事的作品尤其矚目。HKDI學生巧妙地把太平山與蛋撻融入畫作，既能呈現香港特色，也增添了活潑趣味。作品靈感取自跑手的親身經歷，她喜歡在太平山跑步時俯瞰維港景色，感受城市與大自然的融合，並習慣在衝線後以蛋撻作為獎勵，為賽事畫上完美句號。

　　展覽期間，HKDI師生更親身到場，與公眾分享創作與設計理念。此外，這些插畫也被製成明信片，贈予參與街馬的跑手，讓他們能將這份獨一無二的故事「帶回家」。筆者期待未來有更多跨界合作，讓本地年輕的設計力量走出社區，於城市不同角落，「畫」出更多動人風景。

教達人

最Hit
租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
公屋租置計劃｜房屋局今年研重推 39屋邨現租戶可買單位 一文睇清申請資格、步驟、按揭及注意事項
社會
2026-02-14 15:10 HKT
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
中年好聲音4丨「唐伯虎」失準被Foul 原來由視后引薦入行 《愛回家》阿拾曾奪新秀冠軍現職歌唱導師
影視圈
11小時前
農曆新年｜房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
農曆新年｜醒神拜年都無用 房署禁公屋保安、清潔員收利是 私人屋苑訓令員工勿「主動」索取利益
社會
2026-02-14 22:58 HKT
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
快餐店新年營業時間2026｜農曆年廿九、年初一照開門？大家樂/麥當勞/美心MX/太興 16大快餐店營業安排一文睇
飲食
21小時前
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
中年好聲音4丨「企鵝人」終極露餡 網民：係周志康啦 除面紗上場臉上特徵洩身份
影視圈
11小時前
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
六合彩︱馬年2億金多寶開始發售 1300萬頭獎攪珠結果出爐！
社會
11小時前
01:29
領展停車場新年期間全單額外加收10元 司機：覺得唔合理
突發
13小時前
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
劉德華夫婦被爆私下互動 朱麗倩焦急呼喊「Andy」 前空姐揭秘：被他老婆用書甩了兩下
影視圈
17小時前
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
前一線花旦重返TVB人走茶涼？自爆回「娘家」事事靠自己 曾受力捧大呻辛苦
影視圈
14小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 汪敦敬：四成資金作買樓首期｜百萬倉
投資理財
3小時前
更多文章
VTC舉辦免費講座，邀請VTC相關範疇專家及消防處代表主講，協助參加者全面認識和了解樓宇消防安全的相關資訊。
教達人 - 社會關注住宅消防及維修 持續進修助提升樓宇安全 | 教學「無間」
　　社會近年高度關注住宅消防及維修，立法會早前通過議員議案，促請政府全面檢討及改革大廈維修制度和程序。住宅樓宇安全除了依賴法例與監管外，亦需要業主立案法團成員、物業管理公司以至業主的積極參與。參與是否真正有效，關鍵在於持份者是否掌握基礎專業知識，能在消防安全、建築物物料測試，以至日常安全管理等方面識別潛在風險並採取相應措施。 　　作為本港最具規模的職業專才教育機構，職業訓練局（VTC）一直緊
2026-02-09 02:00 HKT
教學「無間」