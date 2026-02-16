教達人 - 大專生揮動畫筆 刻畫跑手故事 | 教學「無間」

全球運動熱潮熾熱，數據顯示，2025年的整體活動量較2024年上升約8%，當中亞洲地區的增幅更超過兩倍，反映大眾越來越積極參與運動，跑步等活動已逐漸成為許多都市人生活的一部分。



在各類賽事中，主打以跑步探索城市面貌、融入藝術文化，並為賽事增添人情味的「香港街馬」一直廣受跑手歡迎。早前賽事迎來十周年誌慶，大會特別以「跑入街頭，畫出故事」為主題，邀請街頭藝術家與香港知專設計學院（HKDI）合作，由插畫設計高級文憑學生以畫筆「落場」，為十位來自本地及不同地區的跑手創作獨一無二的圖像插畫，記錄他們對香港及跑步運動的感受及情懷。



這批作品於「街馬—跑手博覽會」展出，吸引不少跑手及市民駐足欣賞、打卡留念。其中一幅描繪泰國跑手故事的作品尤其矚目。HKDI學生巧妙地把太平山與蛋撻融入畫作，既能呈現香港特色，也增添了活潑趣味。作品靈感取自跑手的親身經歷，她喜歡在太平山跑步時俯瞰維港景色，感受城市與大自然的融合，並習慣在衝線後以蛋撻作為獎勵，為賽事畫上完美句號。



展覽期間，HKDI師生更親身到場，與公眾分享創作與設計理念。此外，這些插畫也被製成明信片，贈予參與街馬的跑手，讓他們能將這份獨一無二的故事「帶回家」。筆者期待未來有更多跨界合作，讓本地年輕的設計力量走出社區，於城市不同角落，「畫」出更多動人風景。



