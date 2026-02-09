海洋公園 – 連繫學界與農界 齊推低碳飲食| 逆瀕行動 - Mission R

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園
1小時前
海洋公園於1月31日竟化身一日限定的本地農墟！該活動由海洋公園主辦，是首個由本港學界與本地農戶協辦的農墟，為訪客帶來新鮮地道的滋味。

「海洋公園保育聯盟」現已連結超過700所本地學校，並邀請逾14,000名學生加入「海馬同學會」。聯盟於本學年的旗艦活動之一為「校園實習農夫計劃」，讓學生認識到進食本地及「當造」食材、培養低碳飲食的習慣。學生更到訪共14間本地農莊體驗耕種，傳承本地農業知識，於校内推廣種植。

當日約有1,300名海馬同學會成員齊集海洋公園，出席第三屆「誓師大會」，在環境及生態局副局長黃淑嫻等嘉賓見證下，立志於校園及社區實踐保育。到了分享環節，學生表示從耕種體會到食物得來不易，老師觀察到學生耐心照顧菜苗，農夫則稱讚學生勇於嘗試。於公園正門的農墟，一眾「實習小農夫」與家長及農莊合作售賣多種農產品。多汁的白蘿蔔、鮮嫩的士多啤梨、飽滿的花生、自家製薑黃粉，頓時令公園增添五穀豐登的氣氛！加上學生落力介紹，訪客都十分驚喜，趁機選購美食。

新鮮時令的本地食材，背後無論生產、保存還是運輸過程所需的能源都較少，流失的營養亦較少。香港漁農業紮根於本地文化歷史，也是鞏固糧食安全的關鍵。是次合作的農莊均為公園「食本地鮮」網絡成員，該網絡雲集超過220個漁農、餐飲與商界的夥伴，共同推廣對健康、環境及社會均有裨益的飲食習慣。

農曆新年將至，大家準備賀年食品，聚餐嘗鮮的時候，不妨運用本地食材，或選擇採用本地食材的餐廳，迎接健康豐收的馬年！
 

