Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 政、學、業界三方協作 築牢香港網絡安全屏障 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
27分鐘前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　隨着全球數碼化進程加速，網絡威脅日益複雜多變，攻擊手法層出不窮，對政府、企業及個人構成重大風險。警務處數據顯示，2024年本港錄得逾3萬宗科技罪案，當中逾百宗涉及破壞性攻擊，包括系統入侵、勒索軟件及分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，反映全面加強網絡安全防護工作已是刻不容緩。

　　為進一步鞏固政府部門及公共機構的防禦能力，數字政策辦公室早前舉辦了第二屆「以攻築防」實境網絡安全攻防演練，並由香港資訊科技學院（HKIIT）及警務處等機構協辦，多個政府部門及公私營機構踴躍參與，透過高度擬真的攻防場景，全面檢視並強化網絡防禦體系。

　　演練中，多個政府部門和公共機構作為防守方，HKIIT師生及其他網絡安全專業機構肩負攻擊任務，模擬黑客展開網絡攻擊。學生透過演練，活用課堂所學的系統管理及保安、互聯網程式編寫、企業網絡技術等專業技能，以協助機構識別潛在網安風險和漏洞，並即時制訂改進方案。演練涵蓋多種主流攻擊手法，全面檢驗各單位的防護水平，從而有效提升應對不同網絡威脅的實戰防禦能力，體現「知己知彼，既攻且守」的理念。

　　是次攻防演練不僅透過實戰強化關鍵基礎設施的防禦系統，更充分展示了政府、學界及業界三方攜手合作的重要性，為年輕人才提供了一個寶貴的實踐平台，將課堂知識轉化為守護網絡安全的實戰力量，共同為香港築起堅實的網絡安全屏障。

教達人

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
9小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
5小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
VTC將一連四日參加在灣仔會議展覽中心舉行的「教育及職業博覽2026」，學生、家長及公眾人士可免費入場參觀，了解職專教育的最新發展及VTC提供的多元課程。
教達人 - 職專教育鑄就未來人才 VTC博覽引領新航程 | 教學「無間」
　　今年是國家「十五五規劃」開局之年，香港在科技創新、綠色經濟和數字轉型等領域迎來重要機遇，社會對具備實務技能與創新思維的應用型人才需求日益殷切。職業專才教育正為此提供關鍵培育人才路徑，不僅是升學選擇，更是培養實用技能、裝備未來的關鍵。 　　為協助學生及在職人士掌握行業趨勢，一年一度的「教育及職業博覽」將於本周四至日（1月22至25日）在灣仔會議展覽中心舉行。職業訓練局（VTC）作為本港最具
2026-01-19 02:00 HKT
教學「無間」