教達人 - 政、學、業界三方協作 築牢香港網絡安全屏障 | 教學「無間」

隨着全球數碼化進程加速，網絡威脅日益複雜多變，攻擊手法層出不窮，對政府、企業及個人構成重大風險。警務處數據顯示，2024年本港錄得逾3萬宗科技罪案，當中逾百宗涉及破壞性攻擊，包括系統入侵、勒索軟件及分散式阻斷服務（DDoS）攻擊，反映全面加強網絡安全防護工作已是刻不容緩。



為進一步鞏固政府部門及公共機構的防禦能力，數字政策辦公室早前舉辦了第二屆「以攻築防」實境網絡安全攻防演練，並由香港資訊科技學院（HKIIT）及警務處等機構協辦，多個政府部門及公私營機構踴躍參與，透過高度擬真的攻防場景，全面檢視並強化網絡防禦體系。



演練中，多個政府部門和公共機構作為防守方，HKIIT師生及其他網絡安全專業機構肩負攻擊任務，模擬黑客展開網絡攻擊。學生透過演練，活用課堂所學的系統管理及保安、互聯網程式編寫、企業網絡技術等專業技能，以協助機構識別潛在網安風險和漏洞，並即時制訂改進方案。演練涵蓋多種主流攻擊手法，全面檢驗各單位的防護水平，從而有效提升應對不同網絡威脅的實戰防禦能力，體現「知己知彼，既攻且守」的理念。



是次攻防演練不僅透過實戰強化關鍵基礎設施的防禦系統，更充分展示了政府、學界及業界三方攜手合作的重要性，為年輕人才提供了一個寶貴的實踐平台，將課堂知識轉化為守護網絡安全的實戰力量，共同為香港築起堅實的網絡安全屏障。



