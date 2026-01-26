海洋公園 – 海洋公園啟蒙幼稚園學生參與生態保育| 逆瀕行動 - Mission R

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園「海馬同學會」計劃於2024年開展後，一直獲本地中小幼學校積極參與，鼓勵學生認識並推廣生態保育。計劃其後受環境及自然保育基金資助，推出「環境及自然保育基金資助 x 海洋公園海馬同學會」計劃，支援更多幼稚園學生參與，目前已資助過二百間幼稚園，過萬名學童加入，讓保育種子自幼扎根。

本計劃為幼稚園提供津貼，讓學生到海洋公園參與免費活動，與園內教育大使一起探訪狐獴、象龜、鯊魚等動物，再透過互動遊戲認識大頭龜、香港湍蛙等本地瀕危物種，建立與大自然的初步連繫。

許多參與學校讚揚教育大使講解生動、充滿耐心，讓幼兒享受學習，在歡樂中吸收知識。有學校更表示，學生在活動後主動分享所學，將愛護自然的精神帶回家庭與社區，實踐了海馬同學會的重要使命。

保育牽涉一些對幼兒而言較複雜的概念，例如低碳飲食的好處。因此海洋公園提供雙語教案及資源，支援教師以唱歌、講故事、玩遊戲、探訪農場等生動方式教學。這些資源亦輔助學校與家長溝通，引導家長於學校旅行、節慶活動等日子，以低碳食材為孩子準備食物，實踐環保生活之餘，亦促進家校合作。

本學年的海馬同學會成員將於本周六（1月31日）於海洋公園聚首一堂，在各界嘉賓見證下參與「誓師大會」，承諾於學校及社區實踐保育。屆時公園正門廣場更會舉行首個由香港中小學界與本地農戶協辦的本地農墟，歡迎公衆到訪選購農產品，海馬同學會成員會向大家推廣進食本地食材如何有助減低碳排放，並分享在本地農場實習的體驗。
 

