教達人 - VTC銳意推動新能源發展 培育綠色專才迎接新機遇 | 教學「無間」

7小時前
　　政府近年積極發展新能源，並以氫能重點推動綠色轉型，透過不同氫燃料技術試驗項目，在交通運輸及基礎設施等領域展開探索，為邁向碳中和目標奠定基礎。氫能作為關鍵的潔淨能源技術，既能有效減碳，亦能促進綠色經濟，政府在提供政策支持之餘，更藉試驗項目加速技術落地，搭建產學合作平台，培育專業人才。

　　要實現碳中和，不僅需要政策和技術，更需要大量專業人才參與。在最新獲批的四項氫燃料技術試驗項目中，便包括於香港專業教育學院（IVE）青衣院校設立氫能培訓設施，為學生及業界提供專業培訓，強化本地的專業能力。

　　職業訓練局（VTC）一直積極推動新能源發展，開辦多元化的職前及在職培訓課程，教授最新技術及知識。當中包括氫燃料應用安全認知、電動車充電設施技術等持續專業進修課程，協助在職人士提升貼近業界的最新技能；相關工程學科的高級文憑亦加入新能源單元，讓學生及早把握產業機遇。值得一提的是，VTC早年更設立電動車培訓中心，配備專業設施，教授學生新能源車輛技術，提升香港在綠色交通領域的競爭力。

　　培育新能源人才對香港未來發展至關重要。隨着全球能源轉型加速，氫能及其他綠色技術將成為新經濟的重要支柱。透過政府政策引導、院校專業培訓及業界協作，本港將能建立完善的人才生態，推動創新技術落地，實現可持續發展，共同建設低碳城市，迎接綠色未來。

