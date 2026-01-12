海洋公園 – 海洋公園實驗室 多角度守護動物健康| 逆瀕行動 - Mission R

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園
2小時前
在大熊貓之旅展館，有時會看到護理員收集大熊貓的糞便。大家可曾想過這並不只是清潔工作？其實這些糞便樣本會被送往海洋公園的實驗室，成為評估動物健康的關鍵。

在園内的臨床實驗室，專業技術團隊每日會分析不同動物的血液、糞便和尿液等樣本，檢測各種生理指標，持續監測動物健康狀況，讓護理員及獸醫適時調整餐單及治療方案，更支援各個受威脅物種的繁殖計劃。例如在2024年，大熊貓「盈盈」誕下雙胞胎前，團隊正是透過密切監測其荷爾蒙變化，判斷自然交配的最佳時機，促使繁殖成功。實驗室亦運用冷凍、保存動物精子的技術及設備，於2022年輔助獸醫以人工授精方式繁殖牛鼻鯆，成為全球首個成功個案。

海洋公園除了監測動物健康，亦有環境實驗室確保動物的生活環境潔淨與安全。技術人員每日於園内各個動物展館收集樣本，檢測水質、空氣及土壤，並分析污染物及細菌含量，防範傳染病，如威脅海豚等動物的類鼻疽病。

實驗室團隊也積極開展科研合作，曾協助本地大學的海洋科學專家採集角鵬身上的黏液樣本作研究，到内地與學者分享診斷魚類及蛙類寄生蟲的專業知識，亦多次與不同學府共同發表有關大熊貓腸道及糞便微生物的論文，支援學術界對各種生物的研究。海洋公園去年更與本港大學建立動物傳染病聯合實驗室，共同推進病原體鑑定與疾病管理工作，培育新一代的保育科研人才。

下次到海洋公園探訪動物大使時，別忘記在牠們的健康生活背後，有這群以科學為據、細心觀察的專業人員。
 

