教達人 - 青年持續進修 裝備未來技能 | 教學「無間」

香港正面對行業人才短缺與產業轉型的雙重挑戰，社會對專業技能的要求不斷提高。為鼓勵在職青年持續裝備自己，政府早年發布《青少年發展藍圖》，亦將持續進修基金的資助上限由每人2萬元提高至2.5萬元，充分體現持續學習對個人發展及社會長遠競爭力的重要性。



職業訓練局（VTC）一直致力為在職人士提供多元實用的專業進修課程，緊貼市場變化，協助學員掌握新興職場技能，提升個人競爭力。以近年蓬勃發展的時尚造型行業為例，個人形象管理服務需求日增，吸引不少青年投身美髮及造型行業。然而，現代美髮服務早已超越基本技術，從業員需進一步掌握如頭皮護理、假髮製作、潮流造型等多元技能。



為配合行業發展，VTC機構成員匯縱專業發展中心開辦相關專業進修課程，涵蓋剪髮、吹髮、男士理髮等核心技巧，協助在職人士在工作之餘持續進修，精進技術，緊貼行業趨勢，從而增強就業競爭力與發展空間。



面對瞬息萬變、技能需求不斷更新的職場環境，在職青年更應把握「邊學邊做」的進修機會，培養靈活應變與自主學習的能力。VTC的持續專業進修課程，不僅能提升專業技能，亦能強化學員的職場素養與主動性，使他們在就業市場上保持優勢。



新年伊始，正是規劃進修、裝備自己、邁向理想職涯新里程的最佳時機，不妨為自己訂立新的持續增值計劃，突破自我，邁向理想職涯新里程。



教達人