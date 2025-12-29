教達人 - 走進「多元未來」藝術展　感受AI與藝術的交融 | 教學「無間」

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人
3小時前
　　科技日新月異，藝術與創新科技的融合已成為全球文創產業的重要趨勢。從人工智能（AI）生成影像、沉浸式聲音裝置，以至虛擬實境展覽，科技正成為新的創作語言，為藝術家開啟無限可能。香港近年亦積極發展藝術科技新生態，自2009年推出「創意智優計劃」以來，政府已累計批出約34億元資助，扶植逾780個有利本地文化及創意產業發展的項目，惠及超過三萬間中小企，進一步壯大本地創意產業鏈。

　　香港知專設計學院（HKDI）近日舉辦學院2025-26年度首個旗艦展覽─「多元未來—Ars Electronica x HKDI電子藝術展」，正好充分展現藝術科技的無限可能。該展覽由HKDI與國際知名媒體藝術平台「林茲電子藝術節」聯手策劃，聚焦「多元宇宙」概念，精選6組於2024-25年電子藝術大獎的得獎作品及HKDI高級文憑學生的優秀作品，呈現多元世界觀與未來想像的交織，引領觀眾在科技急速發展的時代中探索未來。

　　其中，由藝術家弗羅德．奧爾德雷德與托馬斯．克瓦姆聯乘創作的《告別的安魂曲》尤其矚目。作品以一座約4米高的巨型機械人裝置為核心，配合超寫實投影臉孔，結合AI聲音合成與人聲演繹，營造出既冷峻又充滿情感的氛圍，帶領觀眾在機械與人性之間遊走，反思科技發展下人性與倫理的微妙關係。

　　展覽現正免費開放至明年4月，對未來世界充滿好奇的觀眾，不妨抽空親臨參觀，或許會對「藝術科技」有耳目一新的體會。

