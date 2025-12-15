海洋公園 – 「樹懶與好友」展館添成員　教育公眾認識「逆瀕」故事 | 逆瀕行動 - Mission R

Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

海洋公園
2小時前
「俾啲顏色你睇！」展將於海洋公園的「樹懶與好友」展館登場！除了有樹懶及球蟒，幾位曾在趣談環節現身的動物亦會常駐館内，包括活躍好動的蜜熊，以及四種色彩繽紛的金剛鸚鵡。館内增加許多以牠們為靈感的AI畫作和互動元素，令大家有沉浸式地「睇展」的感覺，亦可從另一角度認識動物。

蜜熊的外貌雖像猴子，但其實是浣熊科動物，身軀可達成年人手臂長度，靈活又具抓握力的長尾巴讓牠們穩固地從樹幹倒吊，或輕纏護理員的手臂。蜜熊會進食果實和昆蟲，更會運用長達12厘米的舌頭，靈活地於花朵間吸食花蜜，過程中能協助植物傳播花粉，在森林生態系統中扮演重要角色。

一同進駐的還有緋紅、藍黃、綠翅及紫藍金剛鸚鵡，牠們各有獨特的羽毛顔色，是四個不同的鸚鵡物種。展館鼓勵訪客以多感官觀察，將展示鸚鵡自然掉落的羽毛和球蟒蛻下來的皮，新的互動元素會模仿樹懶毛髮的觸感，蜜熊會進食的花蜜香味等，讓訪客從顏色、紋理及氣味中，深入感受這些物種的身體特徵和行為。

此展館亦推動公眾關注生態保育工作，而紫藍金剛鸚鵡正是成功「逆轉瀕危」的例子。牠們受非法寵物貿易嚴重影響，棲息地亦因農業發展受破壞，野外數量曾急劇下降，於2000年被列為瀕危物種。後來經各地保育組織努力，野外數量有所回升，並於2014年降級為易危物種。雖然紫藍金剛鸚鵡的威脅仍未完全解除，但也證明積極的保育行動是「逆瀕」關鍵。

「樹懶與好友」即將重新開幕，歡迎大家來探訪這些新住客，並留意不同物種的保育狀況。

海洋公園近年成立香港海洋生物救護及教育中心，學生能在活動中認識綠海龜等本地物種。
海洋公園 – 海洋公園與下一代攜手 延續綠海龜「逆瀕」奇蹟 | 逆瀕行動 - Mission R
保育界近日傳來喜訊，在國際自然保護聯盟的瀕危物種紅色名錄中，綠海龜正式由「瀕危」降級至「無危」！過去數十年，綠海龜面臨非法貿易、棲息地破壞等威脅，現在成功「逆轉瀕危」，是全球多年保育工作的重要里程碑。海洋公園與漁農自然護理署合作逾二十載，至今成功拯救、療養並放歸近80隻綠海龜，更與國際組織交流護理及醫療技術，為保育工作注入重要力量。 海洋公園也積極教育下一代保護海洋，園内近年成立香港海洋生物
2025-12-01 00:00 HKT
