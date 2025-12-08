教達人 - 擁抱終身學習 持續專業進修成就未來 | 教學「無間」

香港正經歷經濟轉型，新興產業蓬勃發展，傳統行業亦不斷革新，持續進修已成為在職人士保持競爭力的關鍵。政府早年成立持續進修基金，為有志進修的成年人提供資助，已接獲逾90萬宗申請，反映市民對自我提升與終身學習的強烈需求。



職業訓練局（VTC）一直為社會培訓各行各業的專業人才，配合經濟發展需要。每年，VTC為超過20萬名在職人士提供多元化的持續專業進修課程、終身學習短期課程及企業培訓等，涵蓋工程、酒店服務及旅遊管理、體育康樂及文娛管理等領域，全面回應不同行業的需求，為在職人士提供優質而實用的進修途徑。



以工程領域為例，VTC提供不同程度及範疇的在職培訓課程，讓在職人士可根據個人職涯規劃，有系統地提升專業知識和技能。這些課程認受性高，普遍獲得資歷架構（QF）認可，部分更與專業認證掛鈎。在完成課程後，學員已符合相關牌照的學歷要求，例如在修讀電機工程相關課程後可申請成為註冊電工。此外，學員還能銜接更高階的專業資格或學術課程，實現「在職增值、學歷提升」的雙重目標，為事業發展增添優勢。



持續進修不僅是提升專業技能，更是應對社會經濟結構轉型的重要策略。透過不斷學習，才能拓展視野、增強自信，在職業生涯中穩步前行。在這個知識爆炸的時代，終身學習是個人成長與事業成功的基石。透過持續專業進修，人人都能開創更卓越、更具成就的未來。



教達人