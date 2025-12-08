Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 擁抱終身學習 持續專業進修成就未來 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
4小時前
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　香港正經歷經濟轉型，新興產業蓬勃發展，傳統行業亦不斷革新，持續進修已成為在職人士保持競爭力的關鍵。政府早年成立持續進修基金，為有志進修的成年人提供資助，已接獲逾90萬宗申請，反映市民對自我提升與終身學習的強烈需求。

　　職業訓練局（VTC）一直為社會培訓各行各業的專業人才，配合經濟發展需要。每年，VTC為超過20萬名在職人士提供多元化的持續專業進修課程、終身學習短期課程及企業培訓等，涵蓋工程、酒店服務及旅遊管理、體育康樂及文娛管理等領域，全面回應不同行業的需求，為在職人士提供優質而實用的進修途徑。

　　以工程領域為例，VTC提供不同程度及範疇的在職培訓課程，讓在職人士可根據個人職涯規劃，有系統地提升專業知識和技能。這些課程認受性高，普遍獲得資歷架構（QF）認可，部分更與專業認證掛鈎。在完成課程後，學員已符合相關牌照的學歷要求，例如在修讀電機工程相關課程後可申請成為註冊電工。此外，學員還能銜接更高階的專業資格或學術課程，實現「在職增值、學歷提升」的雙重目標，為事業發展增添優勢。

　　持續進修不僅是提升專業技能，更是應對社會經濟結構轉型的重要策略。透過不斷學習，才能拓展視野、增強自信，在職業生涯中穩步前行。在這個知識爆炸的時代，終身學習是個人成長與事業成功的基石。透過持續專業進修，人人都能開創更卓越、更具成就的未來。

教達人

最Hit
立法會選舉結果即時更新︱旅遊界功能界別：「劍神」江旻憓當選 力壓對手馬軼超
政情
6小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
5小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
12小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
20小時前
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
許紹雄喪禮被洩場內細節 女兒許惠菁表不滿後男星錢翰群急忙道歉：沒想到因此傷害人
影視圈
12小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
11小時前
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
連鎖酒樓歎早茶！點心孖寶$34.8 小籠包/燒賣/蝦餃 星期一至日有得食
飲食
20小時前
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過
大埔宏福苑五級火︱中六合彩四獎 捐一半派彩助宏福苑災民 善心幸運兒自爆投注經過｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-06 11:21 HKT
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
牛角放題分店結業前改新玩法！先點套餐$68起+加單逐碟計$3起 黃傑龍︰執笠前試新模式
飲食
2025-12-06 09:00 HKT
立法會選舉．投票率︱截至晚上9時半 地區直選投票率30.43% 超越上屆總投票率30.2%
立法會選舉．投票率︱地區直選總投票率31.90% 投票人數131萬 比上屆少約3萬人
政情
7小時前
更多文章
「Project Kontemp」勇奪「2025年紅點設計概念大獎」的「最佳設計獎」，HKDI感到鼓舞，認為成功展現設計創新及跨界合作的實力。
教達人 - 智能溫控背心引領潮流 HKDI設計揚威國際 | 教學「無間」
　　天氣逐漸轉冷，正是添衣保暖的時節。除了傳統的厚重外套外，結合科技與時尚的智慧服飾正成為新趨勢。這類服飾配備感應裝置、生理監測及智能調溫技術，能根據體溫與環境變化自動調節，開啟全新的保暖體驗。有分析預計，全球智慧服裝市場規模將由2024年的42億美元，大幅飆升至2032年的279億美元，反映行業巨大的發展潛力。 　　香港知專設計學院（HKDI）積極推動創新，與本地初創公司攜手研發智能溫控背
2025-12-01 02:00 HKT
教學「無間」