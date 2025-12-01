教達人 - 智能溫控背心引領潮流 HKDI設計揚威國際 | 教學「無間」

天氣逐漸轉冷，正是添衣保暖的時節。除了傳統的厚重外套外，結合科技與時尚的智慧服飾正成為新趨勢。這類服飾配備感應裝置、生理監測及智能調溫技術，能根據體溫與環境變化自動調節，開啟全新的保暖體驗。有分析預計，全球智慧服裝市場規模將由2024年的42億美元，大幅飆升至2032年的279億美元，反映行業巨大的發展潛力。



香港知專設計學院（HKDI）積極推動創新，與本地初創公司攜手研發智能溫控背心「Project Kontemp」，憑藉突破性的設計理念，勇奪世界三大設計獎之一「2025年紅點設計概念大獎」的頂級獎項「最佳設計獎」，在國際舞台上綻放光芒。



項目由HKDI知專設創源（CIMT）團隊主導設計，結合中醫穴位理論與先進半導體技術。背心前後共配備6個溫控模組，透過控制器，即可在短短一分鐘內穩定控溫，表面溫度範圍由5度至45度，兼具製冷和製熱雙重功能。除了功能卓越，背心更以時尚設計脫穎而出，符合人體工學概念，採用防水防污面料，並提供多種尺碼選擇，實用且美觀，適合不同用家需要。



近年香港創科與設計產業蓬勃發展，HKDI團隊正積極推進將「Project Kontemp」商品化，計劃進軍香港及東南亞市場，並針對不同行業需求開發多種版本。筆者期盼這款智能溫控背心能早日投入市場，讓更多人能體驗科技與設計融合所帶來的舒適與便利，為香港多元經濟發展注入新動力。



