教達人 - 大專增設AI必修單元 助學生迎戰數碼轉型 | 教學「無間」

近年「人工智能」（AI）成為炙手可熱的關鍵詞。試想像，未來的求職面試中，問題或許不再是「你有甚麼工作經驗？」而是「你懂AI嗎？」。AI已成為全球科技發展的焦點，香港也積極跟隨這股趨勢。新一份《施政報告》將AI定位為未來發展的核心產業，致力推動「AI產業化、產業AI化」，使AI技能不再僅是選項，而將成為新世代的必備技能。



AI的快速發展正重塑職場技能需求。世界經濟論壇預測，至2030年，「AI與大數據」將躍升為全球職場最受追捧的核心技能。香港研究亦顯示，近9成受訪企業員工已在工作中應用AI技術。年輕人若不及早裝備自己，恐將錯失職場黃金機遇。



為回應市場需求，職業訓練局（VTC）由今個學年起，將在所有高級文憑課程中新增AI必修單元，內容涵蓋生成式AI應用、AI倫理與安全等，旨在提升畢業生的AI技能及職場競爭力。同時，VTC還推出了全天候學習支援平台「Virtual Tutor」，以採用引導式學習模式，協助學生自主學習，並支援教師優化教與學。



面對瞬息萬變的職場環境，應屆文憑試考生及家長應及早規劃。VTC 26/27新學年課程現已接受報名，提供超過140項全日制學士及高級文憑等課程，為學生提供多元升學選擇。「機會是留給有準備的人」，筆者鼓勵各位應屆考生積極裝備自己，把握AI浪潮帶來的職場新機遇。



教達人