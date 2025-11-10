Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

教達人 - 大專增設AI必修單元 助學生迎戰數碼轉型 | 教學「無間」

教學「無間」
教學「無間」
教達人
2025-11-10 02:00 HKT
閱讀更多
教育 專欄
內容

　　近年「人工智能」（AI）成為炙手可熱的關鍵詞。試想像，未來的求職面試中，問題或許不再是「你有甚麼工作經驗？」而是「你懂AI嗎？」。AI已成為全球科技發展的焦點，香港也積極跟隨這股趨勢。新一份《施政報告》將AI定位為未來發展的核心產業，致力推動「AI產業化、產業AI化」，使AI技能不再僅是選項，而將成為新世代的必備技能。

　　AI的快速發展正重塑職場技能需求。世界經濟論壇預測，至2030年，「AI與大數據」將躍升為全球職場最受追捧的核心技能。香港研究亦顯示，近9成受訪企業員工已在工作中應用AI技術。年輕人若不及早裝備自己，恐將錯失職場黃金機遇。

　　為回應市場需求，職業訓練局（VTC）由今個學年起，將在所有高級文憑課程中新增AI必修單元，內容涵蓋生成式AI應用、AI倫理與安全等，旨在提升畢業生的AI技能及職場競爭力。同時，VTC還推出了全天候學習支援平台「Virtual Tutor」，以採用引導式學習模式，協助學生自主學習，並支援教師優化教與學。

　　面對瞬息萬變的職場環境，應屆文憑試考生及家長應及早規劃。VTC 26/27新學年課程現已接受報名，提供超過140項全日制學士及高級文憑等課程，為學生提供多元升學選擇。「機會是留給有準備的人」，筆者鼓勵各位應屆考生積極裝備自己，把握AI浪潮帶來的職場新機遇。

教達人

最Hit
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
獨家︱翁靜晶揭寶福山創辦人馮成骨灰同樣被盜 匪徒向先人家屬勒索百萬美元贖金
突發
6小時前
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
影視圈
13小時前
太興集團創辦人陳永安辭世 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
太興集團創辦人陳永安辭世 享年66歲 餐飲界「燒味教父」 留巨業傳承
商業創科
5小時前
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
生活百科
13小時前
中國國家主席習近平與美國總統特朗普10月底在南韓會晤。路透社
中日關係惡化｜習近平與特朗普通電話 闡明對台原則立場
即時中國
6小時前
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
長者免費歎日式放題！？任食蟹主題菜式/刺身/天婦羅 每位再送芝士焗龍蝦
飲食
10小時前
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
酒家燒鵝王劈價7折！鮑魚/花膠公燉雞/文昌雞低至$48起 附2大酒樓優惠
飲食
9小時前
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......
北角碼頭「瀡滑梯」式放生 大水喉侍候 大人細路倒完一盤又一盤 最大得益者原來係佢......｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
連鎖餅家下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
連鎖餅店下午茶優惠！$20歎齊懷舊沙翁配蛋撻+飲品 全日6小時適用
飲食
17小時前
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
吳啟華舊愛赴黃澤鋒細女百日宴 一句祝福竟被批：心地唔好 58歲陳麗麗人工受孕追B曾陷爭議
影視圈
13小時前
更多文章
VTC主辦的第二屆「粵港澳大灣區國際青年技能邀請賽」日前圓滿落幕，香港選手表現出色，展現職專教育的成效。
教達人 - 香港選手揚威大灣區技能賽 印證本港職專教育成果 | 教學「無間」
　　為鼓勵青年把握粵港澳大灣區發展機遇，本港政府推出「大灣區青年就業計劃」等措施，支持企業聘用本港青年到大灣區城市工作，促進人才交流，助力青年實現事業發展。隨着大灣區融合發展加快，各行各業對具備專業技能的人才需求日益殷切。因此，提升本地學生的專業技能，使他們能夠把握國家發展帶來的機遇，成為發展職專教育的重要課題。 　　作為全港最具規模的職專教育機構，職業訓練局（VTC）舉辦「粵港澳大灣區國際
2025-11-17 02:00 HKT
教學「無間」
VTC舉辦的全港最大型的戶外職專技能嘉年華早前圓滿舉行，吸引大批市民參加，場面盛況空前。
教達人 - 「玩轉技能」嘉年華 見證職專教育新世代 | 教學「無間」
　　隨着科技迅速發展，各行各業對具備專業技能的人才需求與日俱增，職專教育的重要性日益突顯。由職業訓練局（VTC）舉辦的「玩轉技能」嘉年華早前於西九文化區圓滿舉行，吸引大批市民踴躍參加，現場氣氛熱烈。這場全港最大型的戶外職專技能嘉年華不僅讓各年齡層的市民由朝「玩」到晚，更生動展現職專教育的多元面貌與創新活力。 　　甫踏入會場，熱烈氣氛撲面而來。逾40個精彩的表演及互動攤位活動，涵蓋「衣、食、住
2025-11-03 02:00 HKT
教學「無間」