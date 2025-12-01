「台灣有事」言論絕對不能掉以輕心

今年正值抗日勝利及世界反法西斯戰爭勝利80週年紀念，剛剛當選日本首相的高市早苗竟然發表「台灣有事」的相關言論，正是一石激起千重浪，中日關係急轉直下，造成這樣的結果，責任毫無疑問在日方！高市的言論挑戰我國的核心利益，全國上下深表憤概，國家也及時作出強烈的反應，譴責相關言論，以正視聽，並逐步作出反制。面對國家的主權及安全利益，中國絕對不能妥協，絕不能容許曾在中國犯下彌天大罪的日本軍國主義趁機死灰復燃，再次對中國作出傷害。

「台灣有事」的言論背後所代表的思維及態度，作為中國人必須警惕。首先它侵犯了“一個中國”的原則及底線，代表了某些日本政客的真實想法，變相把“台灣是中國領土不可分割的一部分”的內政，轉化為可爭議的國際問題，與「台灣地位未定論」如出一徹，與部分反華國際政客遙相呼應，把中國的統一大業淪為外國勢力干預的藉口，鼓勵台獨的圖謀更是昭然若歇。此論一旦被國際接受並形成共識，可謂後患無窮！高市的言論如果不是極度欠缺外交經驗，曾經多次參拜靖國神社的她，用心就可能更加險惡，骨子裡就是不認同二戰結束後的國際秩序，還是忘不了在日本殖民統治下的台灣，中國人民豈能接受，不是採取模糊說法可以蒙混過關。

除了在我國引起強烈民憤，高市的言論也引起了日本國內不少愛好和平民眾的抗議，擔心現屆政府把日本推向戰爭邊緣，相關言論發表後，日本的防衛大臣更視察了沖繩與那國島，並發表所謂加強日本西南防衛部署的言論，更是火上澆油，顯示高市的言論不能單純地被視為發言失誤那麼簡單。 這些舉動及其結果是否有計劃地轉化為達到某種政治目的所需的「中國威脅論」，用以轉移日本國民對政治經濟困境的視線，值得深入研究。無論是上述那一種可能，中國人都絕對不容掉以輕心，態度上也不能含糊，反制措施也必須到位，不能讓人有機可乘，產生國際上的連鎖反應。

面對日本新上場的右翼勢力，在應對上「硬的必須更硬」、「軟的必須更軟」。一方面要強硬回應侵犯中國主權、安全及發展利益的言論及舉動，特別是牽涉屬於中國內政的台灣事宜，絕對不能為台獨提供任何空間，必要時動用國家的綜合力量來抵制不當的地緣政治行為，包括適當動用軍事力量來捍衛國家的領土完整，「不惹事但也不怕事」。歷史證明，軍國主義者的侵略行為只能以強大的武力制止，二戰後的美日關係就是最佳的證明，日本只會順從打敗他們的強者。另一方面，對於日本國內愛好和平及對中國友好的力量，必須保持接觸溝通，盡量希望他們不會被捆綁到軍國主義的戰車上面。今天的中國非八國聯軍時的中國，絕不容許侵犯我國利益的勢力渾水摸魚。對於某些國家講一套、做一套的雙重標準，只要堅持原則，也不必過於介懷，但也要與各國民間保持接觸，以他們能聽得懂的方式加強溝通，團結國際上理性務實的力量，共同解決全球面對的各項難題，為人類命運共同體作出貢獻。

撰文：黃炳逢

香港內地經貿協會會長