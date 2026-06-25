周顯 - 現代白事一切從簡 | 政政經經

家中長輩逝世，由於年事已高，屬於笑喪，朋友大多也已仙遊，喪事一切從簡，也免得麻煩親戚。然而，就是這麼的簡單一搞，也可體會到，以前的人搞一場喪事，真的是花很多錢，怪不得有人要賣身葬父、破產葬母。



棺木可以用便宜的，山墳也許花不了甚麼錢，雖然有人傾家蕩產買山墳，為的是風水之地，庇蔭的是自己，據說某位富豪就是靠此發達的。



殯儀館的支出，就是實打實的錢了。而且，現在是一天搞掂，在以前交通不便，來的親友可能在遠方，還要安排食宿，殯儀可能要搞好幾天。



以往隨時搞到破產



至於出殯，在沒有車子的當年，一行人把棺木抬上山，再作安葬，沿途吹吹打打，這又得是多大的一筆費用？怪不得一場喪事要搞到破產了。



當然，現代人就沒有這麻煩了，反正沒兒沒女送終的也大不在少，我的妹妹說，燒成骨灰，撒進大海也就算了。



其實一個人燒成骨灰，數量之多，絕非一個骨灰龕所能裝載，而且在爐內，也難免混進其他人的骨灰，所以說，倒不如在Facebook設靈位永遠留念，更加有紀念價值。



周顯