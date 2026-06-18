Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - 狂熱粉絲網暴票務平台 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
3小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

話說韓國男團防彈少年團（BTS）全球巡迴演唱會在全球各地瘋狂搶票，在高雄、曼谷、吉隆坡、新加坡、雅加達門票都被搶高數十倍，炒到1至2萬美元。由於巡迴是在11月開始，因此估計在未來的幾個月，票價還會再炒上去。

BTS演唱會一票難求

　　至於BTS香港站，將會在明年3月的4日、6日、7日於啟德體育館舉行，不消說，演唱會票很快被搶光，向隅者不計其數。買不到票的粉絲，隨即口誅網伐啟德當局和快達票，把票務平台罵了個狗血淋頭，這實在是無妄之災。

　　正常人都知道，凡是演唱會，絕大部分的票都被粉絲團、贊助商、炒飛平台等壟斷了，所以系統無論幾勁都好，門票永遠都是供不應求，大部分的粉絲肯定搶不到，這反而是正常現象，全地球皆是如此，香港不可能是例外。

　　其實，門票的供不應求以至於炒飛，根本是主辦單位有意造勢的慣常作法，就是沒人看、滯銷的演唱會，初始售票時也會如此造勢，更別說BTS這種國際級巨星了，把這情況怪責到票務平台，也只有狂熱粉絲才會如此。

周顯

最Hit
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌
影視圈
14小時前
01:07
青沙公路奪命車禍│消防員上周救人弄傷腳 補渡蜜月返港與妻遇意外慘死 舅父：個天好似叫佢唔好去
突發
16小時前
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
拼多多買廁紙平香港逾倍？港人實測逐卷秤惹議 網民1點質疑：無得咁比
生活百科
14小時前
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
端午長假期北上攻略！深圳官方預測7大口岸人流 羅湖/福田/深圳灣過關2時段是尖峰
旅遊
17小時前
《美國新聞與世界報道》發表最新一份「全球大學排名」，中文大學與澳洲墨爾本大學並列全球第28位，成為本港上榜院校之首。
大學排名｜美國新聞與世界報道排行榜 港5大學打入環球百強 中大列28最高 8資助大學排名躍升
教育新聞
18小時前
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
黃百鳴入獄丨於影圈地位高 《家有囍事》創票房神話 周星馳開天價片酬 黃百鳴爆被逼答應
影視圈
17小時前
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
星島獨家︱7名常秘「升正」首長級甲一級政務官 蔡傑銘成最年輕D8
政情
12小時前
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
東張西望丨澳門男西藏自駕遊誤觸高壓電 全身嚴重燒傷切左耳 家屬索償700萬陷拉鋸
影視圈
7小時前
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
趙世曾長女趙式芝與同性密友JW甜爆同框 逆齡生長展現幸福笑容 父曾豪擲5億招駙馬
影視圈
2026-06-16 11:00 HKT
4青年酒吧消遣後醉倒街頭 遭「執屍」性侵偷拍 36歲男涉未經同意下作出肛交等4罪被捕
突發
7小時前
更多文章
周顯 - Okura現入貨訊號 | 政政經經
3月23日，筆者在本欄提及過Okura Holdings（1655），這間公司是在日本經營彈珠機（又稱「柏青哥」）生意，市盈率只有2.4倍，看其中期報告，收入增加5.2%，利潤增加1.3%，而且還有申請日本賭牌概念，市值只有1.5億元，從價值投資角度來看，算是市場上的最佳選擇之一。 　　誰知在刊登當日，遇上了小型股災，當日股價雖然沒跌，但也沒升。不過好在4日後，大市回升，股價亦從原來的0.2
2026-06-15 02:00 HKT
政政經經