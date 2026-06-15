周顯 - Okura現入貨訊號 | 政政經經
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3月23日，筆者在本欄提及過Okura Holdings（1655），這間公司是在日本經營彈珠機（又稱「柏青哥」）生意，市盈率只有2.4倍，看其中期報告，收入增加5.2%，利潤增加1.3%，而且還有申請日本賭牌概念，市值只有1.5億元，從價值投資角度來看，算是市場上的最佳選擇之一。
誰知在刊登當日，遇上了小型股災，當日股價雖然沒跌，但也沒升。不過好在4日後，大市回升，股價亦從原來的0.205元，升至0.285元，都算是有交代了。
股價見支持成交突增
然而到了5月中大市回調，這間公司的股價也跟隨回調，回到了起步價，在0.205元左右徘徊。從走勢來看，這股價有支持力，換言之，是upside遠高於downside，這構成了入貨訊號。
再看成交，近來它一直是幾十萬至百多萬，在上周三急升至700多萬，星期四跌了下去，星期五又回升至400多萬。這異動，證明了這股票「有古怪」，反正在現價位，市淨率只有0.3倍，更沒算上殼價，風險接近零。
周顯
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