Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - Okura現入貨訊號 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
49分鐘前
閱讀更多
時評 專欄
內容

3月23日，筆者在本欄提及過Okura Holdings（1655），這間公司是在日本經營彈珠機（又稱「柏青哥」）生意，市盈率只有2.4倍，看其中期報告，收入增加5.2%，利潤增加1.3%，而且還有申請日本賭牌概念，市值只有1.5億元，從價值投資角度來看，算是市場上的最佳選擇之一。

　　誰知在刊登當日，遇上了小型股災，當日股價雖然沒跌，但也沒升。不過好在4日後，大市回升，股價亦從原來的0.205元，升至0.285元，都算是有交代了。

股價見支持成交突增

　　然而到了5月中大市回調，這間公司的股價也跟隨回調，回到了起步價，在0.205元左右徘徊。從走勢來看，這股價有支持力，換言之，是upside遠高於downside，這構成了入貨訊號。

　　再看成交，近來它一直是幾十萬至百多萬，在上周三急升至700多萬，星期四跌了下去，星期五又回升至400多萬。這異動，證明了這股票「有古怪」，反正在現價位，市淨率只有0.3倍，更沒算上殼價，風險接近零。

周顯

最Hit
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
海洋公園週末人流「逼爆」！動物展館/海洋列車/纜車大排長龍 網民揭熱潮真相：刺激吓經濟
生活百科
7小時前
03:01
八鄉爭路遇襲案│「崔老闆」獨家回應《星島》 霸氣稱講原則不在乎批評：60幾歲人仲要睇人面色？
突發
8小時前
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
梁洛施翹實男友馬浴柯電影節放閃 顏值巔峰全程甜笑小鳥依人 並排而坐一動作盡顯親密
影視圈
7小時前
海洋公園女童唔夠高被拒玩海盜船 怪獸家長怒插職員 目擊者：職員話差0.1厘米都唔可以玩
突發
7小時前
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
中國移動SIM卡政策大變動！6.17起全面禁數據卡內地激活 提前72小時內香港插卡 eSIM/實名制不受影響
生活百科
2026-06-13 09:30 HKT
KOL女實習醫生被捕｜醫科生讀6年 人均教學開支達170萬元
突發
2026-06-13 22:36 HKT
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
香港人4大慳錢方法？等超市特價/搭的士唔養車 1招惹小紅書熱議：内地人根本想不到
飲食
17小時前
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
屯門公屋戶誇張違規改動露台 打穿友愛邨外牆硬塞冷氣機 房署發嚴厲警告否則收樓 單位最新後續情況曝光｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-13 13:00 HKT
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
驚悉阿爸炒股曾輸千萬身家  港女「富二代」夢碎崩潰 網民齊爆長輩超狂敗家史｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
95歲點心老師傅符星出山！拒妥協「預製菜」重現失傳絕學 教3招分點心好壞：唔使入口一睇就知
95歲點心老師傅符星出山！拒妥協「預製菜」重現失傳絕學 教3招分點心好壞：唔使入口一睇就知
飲食
13小時前
更多文章
周顯 - 窮遊大勢所趨 | 政政經經
我有一位在讀大學的少女朋友，半供讀，做過各行各業，除了補習之外，甚至做過茶餐廳侍應，家住長沙灣劏房，幾乎是到達了赤貧地步。 　　然而，她每年也會去幾次旅行，畢竟現在機票和酒店均十分便宜，一次旅遊，也花不了甚麼幾千元，只是不到半個月的薪水，就是赤貧的個人，只要沒有子女負擔，也完全可以支付。 　　事實上，在今時今日的香港，只要有一個棲身之所，每天上網，吃各式各樣美味的垃圾食物，窮人和富豪的
2026-06-11 02:00 HKT
政政經經