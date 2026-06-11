周顯 - 窮遊大勢所趨 | 政政經經

我有一位在讀大學的少女朋友，半供讀，做過各行各業，除了補習之外，甚至做過茶餐廳侍應，家住長沙灣劏房，幾乎是到達了赤貧地步。



然而，她每年也會去幾次旅行，畢竟現在機票和酒店均十分便宜，一次旅遊，也花不了甚麼幾千元，只是不到半個月的薪水，就是赤貧的個人，只要沒有子女負擔，也完全可以支付。



事實上，在今時今日的香港，只要有一個棲身之所，每天上網，吃各式各樣美味的垃圾食物，窮人和富豪的生活質素，也相差不了多少。



我想說的是，今時唔同往日，旅行已從很久以前的奢侈，現在變成了正常消閒活動，成為了市民的生活必需，在內地也漸漸有這個趨勢。



旅客恐成城市負擔



既然如此，窮遊也就是我們所必須面對的旅遊現實。如果政府不設法每項收費，旅客不但不是收入，反而成為了城市的負擔，這個情況現在已經出現，而且更加是不可抗拒的大潮流，政府必須正視，否則問題只會越來越嚴重。



周顯