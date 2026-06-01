Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

周顯 - G樓與一樓 | 政政經經

政政經經
政政經經
周顯
10小時前
閱讀更多
時評 專欄
內容

看小紅書，內地人很不習慣看到香港人有G樓，我心想，少見多怪，你們還沒見識過LG1，LG2，UG1，UG2，又或者是CP1，CP2，CP3，CP4，還有M層，即閣樓，去去又一城，又或者是去去長江中心，保證你們大開眼界呀！

　　G樓當然是很混淆的說法，卻被習以為常。事實上，0是很高深的數學概念，中國從來把地下叫作「一樓」，也不見得比G樓先進多少。

最科學寫法地下是0

　　不過，最科學的寫法，我還是在內地的電梯見到：地下是0，往上是1、2、3、4，地庫分別是-1樓、-2樓、-3樓，清晰明瞭。理論上，閣樓應可寫作1/2樓，這好比《哈利波特》的火車站那個「9¾月台」。

　　我的《炒股密碼》、《從價值投資法到大破價值投資法》初版時，排列方式也很科學，第一章又細分為1.1、1.2，1.2.1，其中一節是5.3.2.2.2.2.1，麻煩到我自己都頂唔順，還是算了，胡亂分章，用不着那麼的專業。

周顯

最Hit
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
九龍城72年潮菜老店「樂口福」遭批服務味道俱差！？內地博主食足$2,577嫌貴 店家發千字文反駁：分明是來找碴的
飲食
19小時前
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
結業潮｜油麻地Casa Hotel宣布結業 162間客房走入歷史 去年叫價4.5億放售無果
社會
9小時前
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期
政府再就業津貼｜40歲以上最高可獲$20,000！即睇申請教學：資格/方法/截止日期 
生活百科
4小時前
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一演出遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
中年好聲音4｜周志康再遇陳潔靈處淘汰邊緣 一表現遭肥媽狠批 哽咽多謝鄭子誠現場打氣
影視圈
14小時前
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
14:47
劉德華驚喜撐張德蘭紅館騷 「神鵰大俠」爆二人淵源 偕汪明荃同台憶四朵金花感觸
影視圈
2026-05-31 12:45 HKT
劉德華老婆朱麗蒨疑超市被偶遇 零濾鏡下反映60歲皮膚狀態 專注做一事賢良淑德
劉德華老婆朱麗蒨罕現身平民超市  60歲真實皮膚狀態零濾鏡曝光  專注做一事賢良淑德
影視圈
3小時前
01:40
羅便臣道火警｜「劏場大王」尹柏權昏迷危殆 6年前同涉藏毒 前女友禮頓山墮斃
突發
20小時前
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
華裔學者李競存 任科大醫學院創院院長
教育新聞
1小時前
星島申訴王 | 港男債冚債欠17萬 擬清數變破產 被𠱁再借財仔 硬食天價手續費
05:04
星島申訴王 | 清卡數變搞破產兼借財仔 20歲仔遇黑心清數公司墮「天價行政費」騙局
放蛇直擊
5小時前
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
01:29
獨遊羅馬｜32歲女遊客被盯上 騙至廢棄建築餵藥輪姦囚禁72小時
即時國際
2026-05-29 22:57 HKT
更多文章
周顯 - 簡街每年買幾億「鐵」 | 政政經經
去年中，量化交易巨頭簡街資本（Jane Street）預租了恒基地產（012）的中環新海濱三號用地旗艦項目第一期，作為亞洲總部，面積達22.3萬方呎，6層樓面，約佔總辦公面積的30%，第一期辦公面積的70%，為期5年，每月租金3061萬元，準備2028年入駐，這是有史以來最大宗的單一辦公室租賃交易。 每月3000萬租地王濕濕碎 　　簡街資本成立於1999年，員工3000人，由30至40
2026-05-28 02:00 HKT
政政經經