周顯 - G樓與一樓 | 政政經經

看小紅書，內地人很不習慣看到香港人有G樓，我心想，少見多怪，你們還沒見識過LG1，LG2，UG1，UG2，又或者是CP1，CP2，CP3，CP4，還有M層，即閣樓，去去又一城，又或者是去去長江中心，保證你們大開眼界呀！



G樓當然是很混淆的說法，卻被習以為常。事實上，0是很高深的數學概念，中國從來把地下叫作「一樓」，也不見得比G樓先進多少。



最科學寫法地下是0



不過，最科學的寫法，我還是在內地的電梯見到：地下是0，往上是1、2、3、4，地庫分別是-1樓、-2樓、-3樓，清晰明瞭。理論上，閣樓應可寫作1/2樓，這好比《哈利波特》的火車站那個「9¾月台」。



我的《炒股密碼》、《從價值投資法到大破價值投資法》初版時，排列方式也很科學，第一章又細分為1.1、1.2，1.2.1，其中一節是5.3.2.2.2.2.1，麻煩到我自己都頂唔順，還是算了，胡亂分章，用不着那麼的專業。



周顯