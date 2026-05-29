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辛正兒 - 鞏固財管「世一」寶座 香港再改革乘勢而上 | 社論

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辛正兒
6小時前
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時評 專欄
內容

　　香港終以逾2.95萬億美元的跨境財富管理規模，首次超越瑞士，榮登全球第一。這項殊榮得來不易，既源於內地資金持續流入、IPO市場回暖及股市向好，亦是多年來稅務優惠、家族辦公室政策與理財通迭代的成果。然而，領先優勢僅為微弱（2.95萬億對瑞士2.94萬億），稍一鬆懈，隨時或被對手反超。要守住「世一」地位，香港必須居安思危，從三大方向精進改革。

　　香港管理的財富近6成來自內地，穩固內地市場固然重要，但地緣政治波譎雲詭，俄烏戰事與中東衝突仍未平息，避險資金正在尋找政治穩定、法治可靠的落腳點。瑞士因制裁俄羅斯凍結資產，又被瑞信倒閉事件打擊中立形象，沙特公共投資基金已明言「一夜改變規則」損害信心，這為香港提供了難得機遇。特區政府應主動出擊，向受戰事影響的資金招手，展示香港是安全的國際資金港。

　　與此同時，香港不能只依賴避險資金，更須積極開拓新興市場。東南亞經濟體快速增長，湧現大量新富階層；中亞及中東資源國家如哈薩克、阿聯酋、沙特等，主權基金與家族財富實力雄厚。香港應加強與這些地區的金融聯繫，舉辦專屬的財富管理論壇，並提供針對性的服務配套，吸引這些極具潛質的客戶落戶。

　　新加坡近年以年均增速超越瑞士，成為香港最強對手。其成功之道在於敢於推出試點政策，例如彈性監管虛擬資產、提供便利的家族辦公室架構等。反觀香港，雖然已推出0%利得稅等優惠，但在政策多元化和創新步伐上仍有提升空間。我們必須經常檢討現行法規，勇於推出嘗試性措施。例如，進一步放寬對專業投資者的產品限制，容許更多元化的數碼資產納入稅務寬減範圍；參考新加坡的可變資本公司結構，優化香港的開放式基金公司制度；甚至研究設立「財富管理監管沙盒」，讓新穎的跨境理財模式先行先試，從而搶佔先機。

　　保持「世一」地位，離不開人才與市場聯通。當前行業擴張迅速，但優秀的財富管理專才、合規人員及私人銀行家供不應求。政府應優化人才清單，加快引入海外及內地精英，同時加強本地培訓。另外，深化與內地互聯互通是香港獨特優勢：跨境理財通2.0已將額度提升至300萬元人民幣，參與人數突破16萬，未來可探索3.0版本，放寬產品種類與投資者門檻。更長遠而言，應推動與內地從業資格互認，便利人才跨境服務。

　　香港坐上「世一」寶座是新的起點，而非終點。面對瞬息萬變的全球格局，唯有積極拓展資金來源、勇於政策創新、完善人才與聯通機制，才能令這塊「跨境財富管理第一」的金漆招牌歷久不衰。

辛正兒

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