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周顯 - 簡街每年買幾億「鐵」 | 政政經經

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周顯
14小時前
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時評 專欄
內容

去年中，量化交易巨頭簡街資本（Jane Street）預租了恒基地產（012）的中環新海濱三號用地旗艦項目第一期，作為亞洲總部，面積達22.3萬方呎，6層樓面，約佔總辦公面積的30%，第一期辦公面積的70%，為期5年，每月租金3061萬元，準備2028年入駐，這是有史以來最大宗的單一辦公室租賃交易。

每月3000萬租地王濕濕碎

　　簡街資本成立於1999年，員工3000人，由30至40名合夥人共治，號稱「無政府公社」，現在是全世界最大做市商，2025年交易收入是396億美元，人均年薪268萬美元，簡單點說，2個員工的收入足以支付恒基的租金，當然是濕濕碎。

　　公司的人不多，不過有健身房、餐廳、遊戲區，免費三餐，所以要租這麼大的面積。

　　這間公司主要是電腦程式買賣，朋友是搞數據中心的，他說，簡街資本單是每年「買鐵」，已買了幾億美元。

　　所謂的「買鐵」即是電腦硬件，軟件的開發費用，應是硬件成本的10倍8倍。

周顯

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