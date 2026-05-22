辛正兒 - 港人征空意義深遠 各界攜手築航天夢 | 社論

神舟二十三號任務發射在即，酒泉衛星發射中心已完成演練，新一代實時數據處理系統快將首次登場。今次任務最引人矚目的亮點，莫過於任務標誌中暗藏的「香港密碼」－－形似洋紫荊的五瓣紋樣與象徵女性太空人的「仙女」形象，被廣泛解讀為來自香港警隊的女載荷專家，極可能成為首位「港產」太空人，隨船征空。



事實上，香港高校的科研團隊早已深度參與國家航天事業。科大研發出全球首款輕小型高精度溫室氣體探測儀「天韻相機」，隨天舟十號進駐「天宮」；理大研製的「表取採樣執行裝置」，成功助力嫦娥六號完成人類首次月球背面採樣；中大的「根瘤菌」太空農業項目三上太空；港大更率先研究嫦娥五號月壤樣本。從精密儀器到生物醫學，從深空探測到空間實驗，香港的源頭創新與內地的系統集成優勢相輔相成，實現了「1+1>2」的強強聯合。



港澳人才獲邀參與航天計劃，意義遠超技術層面。首先，這是「一國兩制」下獨特的「制度紅利」。航天工程是彰顯國家實力的頂級舞台，港澳科學家能將「兩制」下的科研活力融入國家「一盤棋」中，既是對「一國」認同的生動實踐，也讓港澳人士親身感受國家歸屬感與民族自豪感。其次，航天技術輻射效應巨大，能帶動電子訊息、新材料等高端製造業發展。港澳高校透過參與國家項目，積累尖端工程經驗，加速科研成果轉化，提升本地工業水平，有力推動港澳產業升級。



再者，香港作為國際化科技樞紐，其科學家參與國家項目具有強烈示範效應，有助於中國吸引更多國際科技合作，提升科技外交軟實力。最重要的是，航天科學家「追星逐月」的故事是極佳的愛國主義教材。當港澳青年親眼見證身邊的科學家或同齡人穿上航天服、親手操作自己研發的儀器，那份「國家成就與個人事業緊密相連」的震撼，必將激勵更多年輕人投身科研，培養未來的科技報國後備力量。



香港各界必須高度重視香港首位航天員的動向，一旦成事，必須持續宣傳，將這一振奮人心的消息傳遍校園、社區與職場。教育界應舉辦航天科普講座，組織觀看發射直播；政府可以考慮設立「航天日」，長遠更可建立航天科技展館。只有這樣，才能將「港人征空」的正向效應最大化，讓每一位市民都感受到參與科技興國的榮光與責任。



辛正兒