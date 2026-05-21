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周顯 - 只有中國可保特朗普 | 政政經經

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周顯
20分鐘前
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時評 專欄
內容

對特朗普而言，真正最重要的大事，是他的指定接班人，即萬斯、魯比奧或他的女兒，能否順利接任總統，否則他在下台後必被清算，別說是身家財產了，連性命也隨時不保。

若民主黨上台必被清算

　　客觀的事實是，他在野時，民主黨對他窮追猛打，必欲抓他坐牢而後快，而他也不客氣，對於奧巴馬、希拉莉、佩洛西等人，打的也是殲滅戰。而在這一年半之內，他也已遭到3次不成功的刺殺，這也證明了，這場黨爭已到了不死不休的地步了。

　　從另一方面看，一旦他的指定接班人選舉失敗，有誰可以保住他的性命呢？

　　以美國的勢力之大，當它決心要追殺一個人，世界上只有一個國家可以保住這個人，就是中國。

　　有人說俄羅斯，但一來俄羅斯的國力大不如前。二來中國有記舊情的傳統，俄羅斯沒有。三來普京政權不穩，中國則在1978年之後，政策一直保持穩定，縱是換班子，也沒換過政策。

　　我不知道這究竟是不是特朗普對中國如此客氣的原因，不過我想，以他的老謀深算，訪中之時，不可能沒想到過這一點。

周顯

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