辛正兒 - 主動開拓中亞新商機 為香港經濟注新動能 | 社論

特首李家超宣布6月初率領大型商貿代表團，出訪哈薩克和烏茲別克，逾60位高級別商貿代表隨行，涵蓋工商、金融、法律、物流、創科等多元領域。這是繼出訪中東、東盟之後，特區政府主動開拓新興市場的又一重要部署。



哈薩克與烏茲別克天然資源極為豐富，兩國正全力推動產業多元化。哈薩克已探明石油儲量近140億噸，礦藏種類超過90種，2025年經濟增長達6.5%。烏茲別克以黃金、棉花、石油、天然氣「四金」為支柱，經濟增長高達7.7%。兩國正致力擺脫過度依賴資源業，並對金融、基建、綠色能源、數字經濟等領域需求旺盛，與香港作為國際金融、貿易和專業服務樞紐的優勢高度契合。這意味着香港商界面對的並非只是一個「露天礦山」，而是整條產業鏈升級過程中衍生的多元服務需求，涵蓋融資、物流、法律合規、工程建設等廣泛範疇，開拓空間極為廣闊。



李家超表明，代表團將考察當地企業和設施，探索新合作機遇。出訪過後，代表團成員責無旁貸地須將實地考察所得的第一手資訊帶回香港，展開深入研究和可行性分析。哈薩克的阿斯塔納國際金融中心已採用普通法制度，烏茲別克亦正籌建類似設有獨立商業法院的TIFC國際金融中心－－這為香港的專業服務界創造了極為有利的制度接入點。商界應把握契機，持續深耕，將考察成果轉化為具體的項目落地和實質回報。



值得深思的是，這次由特區政府牽頭開拓對外商機，也應成為激勵年輕一代向外闖的重要契機。尤其傳統經濟的就業路徑日益收窄，向外開拓新市場便成為解決青年就業結構性問題的關鍵出路之一。烏茲別克人口平均年齡僅約30歲，勞動力充足且內需市場消費動力強勁；哈薩克2025年人均GDP達1.5萬美元，購買力冠絕中亞。這些新興市場不僅是商界的藍海，更應成為香港新一代放眼世界、施展抱負的舞台。當局應通過多元渠道向年輕人詳細介紹中亞市場的機遇與挑戰，資助青年赴當地實習交流，鼓勵他們學習相關語言和文化，甚至探索在當地創業、就業及參與「一帶一路」建設的可能，將宏觀的政府戰略內化為年輕一代的自覺行動，為香港的經濟發展注入源源不絕的新動能。



辛正兒