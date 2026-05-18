周顯 - 銀行流程玩死人 | 政政經經
閱讀更多
內容
奧里薩邦（Odisha）是印度東部的一個邦，人口達4600萬人，面積15.5萬平方公里，位於孟加拉灣沿岸，有自己的語言，人均收入低於平均數。
日前，一名在該地的貧困男子因長期無法從銀行領取已故姐姐的存款，數目是2萬盧比（約2000港元），竟挖出亡姐遺骸，直接帶往銀行「證明已死亡」，因而成為國際新聞。
看到這則新聞，我感到的不是好笑，而是唏噓，皆因在香港，我們豈不也是飽受到銀行流程，以及KYC（認識你的客戶）流程的苦惱？
戶口險因KYC遭取消
我試過被數字銀行不停扣利息，因忘記了密碼，銀行方面又不肯真人面對面處理，又無法存入現金還錢，拉扯了半年才解決這問題。又試過公司戶口被KYC，問些無聊問題，例如同時做幾種生意，哪種業務佔了大部分，我回答一半一半，銀行不接受，非要講出一種主營業務不可，如果我說不出來，就要取消我的戶口。
那個時候，我頓時明白了「希特拉cut唔到有線」的苦惱，也理解了拿刀走進大樓劈人的那位年輕人的心情。
周顯
最Hit
國宴列席馬斯克及庫克中間 「玻璃女王」周群飛作風低調 工廠妹創出2000億王國
2026-05-16 18:03 HKT
長者群組熱議生果金、長生津「雙糧」即將發放？最多獲派$8,690 即睇3大注意事項免被DQ
2026-05-15 19:07 HKT
年輕夫婦離家自住 始覺水電費低廉：而家冷氣無熄過 質疑傳統簡約觀念「好陰功」
2026-05-15 17:43 HKT