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周顯 - 銀行流程玩死人 | 政政經經

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周顯
2小時前
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時評 專欄
內容

奧里薩邦（Odisha）是印度東部的一個邦，人口達4600萬人，面積15.5萬平方公里，位於孟加拉灣沿岸，有自己的語言，人均收入低於平均數。

　　日前，一名在該地的貧困男子因長期無法從銀行領取已故姐姐的存款，數目是2萬盧比（約2000港元），竟挖出亡姐遺骸，直接帶往銀行「證明已死亡」，因而成為國際新聞。

　　看到這則新聞，我感到的不是好笑，而是唏噓，皆因在香港，我們豈不也是飽受到銀行流程，以及KYC（認識你的客戶）流程的苦惱？

戶口險因KYC遭取消

　　我試過被數字銀行不停扣利息，因忘記了密碼，銀行方面又不肯真人面對面處理，又無法存入現金還錢，拉扯了半年才解決這問題。又試過公司戶口被KYC，問些無聊問題，例如同時做幾種生意，哪種業務佔了大部分，我回答一半一半，銀行不接受，非要講出一種主營業務不可，如果我說不出來，就要取消我的戶口。

　　那個時候，我頓時明白了「希特拉cut唔到有線」的苦惱，也理解了拿刀走進大樓劈人的那位年輕人的心情。

周顯

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