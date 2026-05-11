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周顯 - 犯法最忌無限loop | 政政經經

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周顯
2小時前
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時評 專欄
內容

「新型碰瓷黨」自年初起惹各界關注，警方早前表示接獲逾430宗相關個案，包括來自保險業聯會轉介、多間保險公司報案和市民舉報，索償金額總達1.06億元，其中近7成涉及同一律師樓。

　　這律師樓就是林逸華律師行，因而被懷疑與「新型碰瓷黨」合作，即發生交通意外後，有輕微碰撞甚至沒有碰撞的情況下，有涉案司機或乘客就事件提出民事索償，包括相關律師費用、醫療開支、收入損失、汽車維修及其他雜費，執法部門自今年初調查懷疑涉及案件，截至3月中，共20人被捕，當中包括律師行職員、醫生和申索人。

　　以我的豐富經驗，這種形式的騙案，文件上是一點破綻也沒有，問題只在於，同樣狀況發生次數太多，在「無限loop」之下，沒破綻也變成有破綻，皆因世事不可能有如此多的巧合。

　　這正如在疫情期間，醫生王秉亮在短短4個月內發出超過6600張免針紙，蔡淑梅醫生被指以「疫苗恐懼症」為由，濫發逾萬張免針紙，相同案件還涉及7位醫生，紕漏都是出在同一原因：上得山多難免被懷疑。

周顯

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