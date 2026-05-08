辛正兒 - 治冷氣機滴水 執法外施援助 | 社論

每逢炎夏，舊區街頭再現「戶外雨綿綿」的怪象。冷氣機滴水如「天降口水」，不但滋擾路人，更可能傳播病菌、滋生蚊蟲，令都市人生活增添煩惱，甚至損害香港作為國際城市的衞生形象。食環署本月起引入第三代人工智能調查系統，配合紅外線夜視鏡，大幅提升偵測滴水源頭的能力，去年更成功處理逾八千六百部冷氣機，較之前倍增。然而，科技執法雖能提高「捉得到」的效率，卻無法解決「為何總是滴水」的結構性根源。要真正告別滴水之患，政府須從硬件改造、技術革新與制度優化三管齊下。



滴水問題反覆發作，首當其衝的是行人與公共衞生。漫長夏日，途人經過深水埗、旺角等舊區，隨時被樓上冷氣機滴下的冷凝水沾濕衣衫，構成心理與實際的滋擾。值得關注的是，冷凝水積聚於外牆或冷氣機托盤，容易成為細菌、病毒的溫床，隨風飄散或滴落地面，增加傳播風險；而積水亦為蚊蟲提供理想的繁殖環境，加劇蚊媒疾病的威脅。當旅客對香港的第一印象來自「滴水簾」與地面水漬，所謂「國際都會」的形象難免大打折扣。



政府近年加強執法，應用AI及夜視技術，理應肯定。但數字亦反映現實困境：2024年接獲逾三萬八千宗投訴，最終僅二十二宗成功檢控，足見「捉到滴水」不等於「解決滴水」。問題的癥結在於，不少舊樓興建時根本欠缺統一的冷氣機排水管，即使業主有心跟進，也無從接駁；加上喉管老化、安裝不當、托盤破損等技術原因，滴水黑點往往此起彼伏。若只靠事後懲罰，而不從硬件上補救，便如同「頭痛醫頭，腳痛醫腳」，難以斬草除根。



要從源頭減少滴水，政府應研究推出專項資助政策，協助舊樓小業主加裝或改造中央排水管。現時市區重建局或屋宇署的樓宇維修資助計劃，多以結構安全或消防設施為主，冷氣機排水系統常被忽略。當局不妨研究「排水管改善專項基金」，為合資格業主提供資助，統一在外牆鋪設接駁全幢單位的排水喉管，徹底解決「無處可排」的歷史欠帳。



同時，政府應主動與冷氣工程界、樓宇維修界攜手研究最新技術，例如一體化防漏托盤、自動警報排水故障的智能裝置，以及適用於舊樓的輕巧去水喉系統。透過制訂實務指引與技術認證，鼓勵業主在更換冷氣機時一併採用「防滴水設計」，從安裝環節杜絕隱患。



最後，制度上必須理順執法流程，並加強社區參與及教育。建議食環署與屋宇署、物業管理公司建立通報協作機制，簡化入屋調查手續；同時針對「三無大廈」、劏房集中區域，派員聯同區議員及地區組織上門推廣，舉辦免費檢查日，提升業主的維修意識。對於公屋租戶，房屋署應嚴格執行扣分制，並要求管理公司從發提示信轉為主動跟進維修，不能再「勸而不罰」。



辛正兒